«Вильярреал» представил Альберто Морено

Защитник Альберто Морено продолжит карьеру в «Вильярреале».

Экс-игрок «Ливерпуля» перешел свободным агентом подписал контракт сроком на пять лет.

27-летний испанец не продлил контракт с английским клубом, действовавший с августа 2014-го года после перехода из «Севильи» за 18 миллионов евро. Игрок провел 90 матчей в Премьер-лиге, забив три гола и отдав пять ассистов.

С командой Юргена Клоппа он выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне и стал финалистом Лиги Европы-2016/17.

Соглашение с «Ливерпулем» также не продлил 29-летний нападающий Даниэль Старридж.