Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    «Вильярреал» представил Альберто Морено

    Защитник Альберто Морено продолжит карьеру в «Вильярреале».

    Экс-игрок «Ливерпуля» перешел свободным агентом подписал контракт сроком на пять лет.

    27-летний испанец не продлил контракт с английским клубом, действовавший с августа 2014-го года после перехода из «Севильи» за 18 миллионов евро. Игрок провел 90 матчей в Премьер-лиге, забив три гола и отдав пять ассистов.

    С командой Юргена Клоппа он выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне и стал финалистом Лиги Европы-2016/17.

    Соглашение с «Ливерпулем» также не продлил 29-летний нападающий Даниэль Старридж.

    Источник: Официальный сайт «Вильярреала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:11
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79048
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72333
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru