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Испания. Сегунда
Команды
Мальорка
Альберто Морено
Статистика
€ 1 млн
Альберто Морено - статистика
Мальорка
5 июля 1992 (34)
#5 | Защитник
172 см
Испания
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Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 6 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 1
19.09.2026
Мальорка
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
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Испания. Примера 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Комо
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Кубок, 1/2 финала
Интер
3 : 2
21.04.2026
Комо
Был в запасе
Италия. Кубок, 1/2 финала
Комо
0 : 0
03.03.2026
Интер
79' - 90'
Италия. Кубок, 1/4 финала
Наполи
1 : 1
10.02.2026
Комо
Был в запасе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Фиорентина
1 : 3
27.01.2026
Комо
1' - 90'
Италия. Кубок, 1 раунд
Комо
3 : 1
16.08.2025
Зюйдтироль
1' - 90'
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