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    Морено: «Не понравилось отношение Клоппа ко мне после травмы. Но я понимаю его решение»

    Защитник «Ливерпуля» Альберто Морено рассказал, что ему не понравилось решение главного тренера команды Юргена Клоппа не возвращать его в состав после травмы.

    Испанец был основным левым защитником красных в прошлом сезоне. 7 декабря 2017 года он получил повреждение лодыжки и выбыл на два месяца, после чего эту позицию на поле занял Эндрю Робертсон.После восстановления от травмы Морено принял участие в семи матчах «Ливерпуля» в сезоне-2017/18 во всех турнирах.

    «Я получил травму, стараясь изо всех сил для своей команды. Мне не понравилось решение Клоппа, потому что я тренировался. Но когда я вернулся, он хотел видеть в составе только Робертсона.

    Мои отношения с Клоппом не изменились, но после этой травмы я с ним не встречался. Но у нас нормальные отношения.

    Мне не понравилось, как Клопп относился ко мне, но я понимаю его ситуацию, когда он не может что-то менять, поскольку команда побеждает.

    «Ливерпуль» предложил мне продлить контракт. Но мы не договорились. В январе откроется трансферное окно, тогда и посмотрим. На сегодняшний день я не имею никаких договоренностей ни с «Ливерпулем», ни с другими клубами», – приводит слова Морено Goal со ссылкой на Ondacero.

    В текущем сезоне Морено выходил на поле в четырех матчах «Ливерпуля» – двух в АПЛ и по одному в Лиге чемпионов (на восемь минут) и Кубке английской лиги.

    Источник: Goal

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