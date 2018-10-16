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    Какой вы футболист?

    Морено летом покинет «Ливерпуль» свободным агентом. Им интересуется «Барселона»

    Защитник «Ливерпуля» Альберто Морено близок к тому, чтобы следующим летом сменить клуб.

    Его действующее соглашение с клубом рассчитано до июня 2019 года, но стороны не ведут переговоров о его продлении. Следующим летом Морено станет свободным агентом.

    В текущем сезоне защитник провел за «Ливерпуль» только один матч. Он пришелся на Кубок английской лиги против «Челси» (1:2).

    Ранее сообщалось, что в услугах Морено заинтересована «Барселона».

    Источник: Goal.com

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    16.10.2018 10:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -35

      romannakolov 16 октября 2018, 15:43

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://short.pub/2750072

      -1
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 16 октября 2018, 15:05

      Маловероятно что бы Барселона проявляла к нему интерес.

      3
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      Рейтинг: +19

      КоляБоков 16 октября 2018, 13:28

      )))))))))))))))))))барселона????????

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 16 октября 2018, 12:53

      как пример Клаван,нашел клуб своего уровня и живет себе спокойно...главное вовремя трезво оценить свой уровень и наслаждаться любимой работой,а не превращаться в условных Гравесена или Дренте

      2
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 16 октября 2018, 12:18

      Мало у Барселоны людей в запасе,решили ещё одним обзавестись.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 октября 2018, 11:43

      Морено защитник не уровня "Ливера", а тем более "Барсы". Как свободный агент найдёт себе клуб в котором будет играть, а не полировать лавку.

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