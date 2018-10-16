Морено летом покинет «Ливерпуль» свободным агентом. Им интересуется «Барселона»

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Защитник «Ливерпуля» Альберто Морено близок к тому, чтобы следующим летом сменить клуб.
Его действующее соглашение с клубом рассчитано до июня 2019 года, но стороны не ведут переговоров о его продлении. Следующим летом Морено станет свободным агентом.
В текущем сезоне защитник провел за «Ливерпуль» только один матч. Он пришелся на Кубок английской лиги против «Челси» (1:2).
Ранее сообщалось, что в услугах Морено заинтересована «Барселона».