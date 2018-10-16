Морено летом покинет «Ливерпуль» свободным агентом. Им интересуется «Барселона»

Защитник «Ливерпуля» Альберто Морено близок к тому, чтобы следующим летом сменить клуб.

Его действующее соглашение с клубом рассчитано до июня 2019 года, но стороны не ведут переговоров о его продлении. Следующим летом Морено станет свободным агентом.

В текущем сезоне защитник провел за «Ливерпуль» только один матч. Он пришелся на Кубок английской лиги против «Челси» (1:2).

Ранее сообщалось, что в услугах Морено заинтересована «Барселона».