«Барселона» может купить Морено у «Ливерпуля»

Крайний защитник «Ливерпуля» Альберто Морено находится в сфере интересов «Барселоны», сообщает Mudno Deportivo.

По версии издания, правление сине-гранатовых видит в 26-летнем испанце возможность для ротации основного защитника Жорди Альбы.

Сообщается, что каталонский клуб собирается начать переговоры в период зимнего окна переходов и завершить их летом, когда у Морено истечет соглашение с мерсисайдцами.

Морено пополнил состав «Ливерпуля» в августе 2014 года, перейдя из «Севильи» за 16,2 миллионов фунтов.