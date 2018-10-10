«Барселона» может купить Морено у «Ливерпуля»

Да нафиг он сдался нам. Меня вот недавно осенило. Зинченко в Сити редко выходит в старте. На мой взгляд, его игра на фланге ни чем не хуже нашего Серхи Роберто. И стоить он будет 15-20 млн от силы. А то Барса скупает фиг знает кого за солидные деньги. Я бы посмотрел на него и на Пятека в Барсе.
Крайний защитник «Ливерпуля» Альберто Морено находится в сфере интересов «Барселоны», сообщает Mudno Deportivo.
По версии издания, правление сине-гранатовых видит в 26-летнем испанце возможность для ротации основного защитника Жорди Альбы.
Сообщается, что каталонский клуб собирается начать переговоры в период зимнего окна переходов и завершить их летом, когда у Морено истечет соглашение с мерсисайдцами.
Морено пополнил состав «Ливерпуля» в августе 2014 года, перейдя из «Севильи» за 16,2 миллионов фунтов.