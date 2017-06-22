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    «Ливерпуль» отказался продавать Морено в «Наполи» за 11 миллионов

    «Наполи» заинтересован в приобретении защитника «Ливерпуля» Альберто Морено. Сообщается, что итальянский клуб предложил за 24-летнего футболиста 11 миллионов фунтов стерлингов.

    «Ливерпуль» ответил отказом на предложение неаполитанцев. По информации источника, мерсисайдцы намерены выручить на продаже испанца 15 миллионов.

    В минувшем сезоне чемпионата Англии Морено провел 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    22.06.2017 15:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 22 июня 2017, 15:46

      Альберто очень хороший защитник и не играет он за Ливерпуль только потому, что у него не сложились отношения с Клоппом. Потенциально он является игроком сборной , так что 11 млн. за него действительно мало , но не совсем понятно зачем он Наполи у них есть Гулям и он еще далеко не старый игрок. Хороший вариант в этой ситуации по моему был бы обмен ,тем более ,что Ливерпулю очень нужен левый защитник, но я не уверен , что Клоппу нужен Фаузи.

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      Рейтинг: +122

      serginho8 > hevbn 28 23 июня 2017, 02:18

      обмен бы да, только у ЛФК будет многовато африканцев, потом в период кубка африки будет красным тяжело. Думаю Клопп это понимает, поэтому врядли обмену быть. Тут скорее либо Менди(хоть и верится с трудом) либо другой какой нб молодняк, но мне хотелось бы увидеть Хектора в лфк,идеальный вариант.

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