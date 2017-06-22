«Ливерпуль» отказался продавать Морено в «Наполи» за 11 миллионов

Альберто очень хороший защитник и не играет он за Ливерпуль только потому, что у него не сложились отношения с Клоппом. Потенциально он является игроком сборной , так что 11 млн. за него действительно мало , но не совсем понятно зачем он Наполи у них есть Гулям и он еще далеко не старый игрок. Хороший вариант в этой ситуации по моему был бы обмен ,тем более ,что Ливерпулю очень нужен левый защитник, но я не уверен , что Клоппу нужен Фаузи.
«Наполи» заинтересован в приобретении защитника «Ливерпуля» Альберто Морено. Сообщается, что итальянский клуб предложил за 24-летнего футболиста 11 миллионов фунтов стерлингов.
«Ливерпуль» ответил отказом на предложение неаполитанцев. По информации источника, мерсисайдцы намерены выручить на продаже испанца 15 миллионов.
В минувшем сезоне чемпионата Англии Морено провел 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.