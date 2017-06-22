«Ливерпуль» отказался продавать Морено в «Наполи» за 11 миллионов

«Наполи» заинтересован в приобретении защитника «Ливерпуля» Альберто Морено. Сообщается, что итальянский клуб предложил за 24-летнего футболиста 11 миллионов фунтов стерлингов.

«Ливерпуль» ответил отказом на предложение неаполитанцев. По информации источника, мерсисайдцы намерены выручить на продаже испанца 15 миллионов.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Морено провел 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.