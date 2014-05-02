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Сайпуттин Давыдов - статистика

Завершил карьеру
23 мая 1995 (31)
#69 | Нападающий
171 см | 65 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кр. Советов (мол)
20
4
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Кубань (мол)
0 : 1
02.05.2014
Кр. Советов (мол)
1' - 67'
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 2
24.04.2014
Амкар (мол)
1' - 77'
38'
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
10.04.2014
Кр. Советов (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
Кр. Советов (мол)
2 : 3
04.04.2014
ЦСКА (мол)
1' - 58'
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
Кр. Советов (мол)
0 : 2
30.03.2014
Ахмат (мол)
1' - 61'
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
Зенит (мол)
2 : 1
23.03.2014
Кр. Советов (мол)
1' - 63'
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
Кр. Советов (мол)
2 : 2
14.03.2014
Ростов (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
09.03.2014
Кр. Советов (мол)
1' - 65'
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 0
30.11.2013
Краснодар (мол)
1' - 87'
13'
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
Урал (мол)
2 : 2
23.11.2013
Кр. Советов (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
Кр. Советов (мол)
2 : 0
08.11.2013
Динамо (мол)
1' - 85'
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
Ахмат (мол)
2 : 3
03.11.2013
Кр. Советов (мол)
1' - 90'
42'
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
Ростов (мол)
1 : 3
19.10.2013
Кр. Советов (мол)
1' - 83'
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 1
04.10.2013
Локомотив (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
Динамо (мол)
1 : 0
28.09.2013
Кр. Советов (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 1
24.09.2013
Зенит (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Кр. Советов (мол)
5 : 1
20.09.2013
Урал (мол)
1' - 80'
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Краснодар (мол)
3 : 1
13.09.2013
Кр. Советов (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Кр. Советов (мол)
2 : 3
31.08.2013
Кубань (мол)
1' - 90'
60'
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
Кр. Советов (мол)
5 : 1
17.08.2013
Томь (мол)
46' - 90'
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