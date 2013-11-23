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    Сайпуттин Давыдов - статистика

    #69 | Нападающий
    Имя Сайпуттин
    Отчество Алиевич
    Фамилия Давыдов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 мая 1995 (27 лет)
    Рост 171
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кр. Советов (мол) 20 4 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.05.2014 1' -67' Академия Кубань (Краснодар) 0:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    24.04.2014 1' -77' Кр. Советов (мол) (Самара) 3:2 Амкар (мол) (Пермь)
    38'
    10.04.2014 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 0:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    04.04.2014 1' -58' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:3 ЦСКА (мол) (Москва)
    30.03.2014 1' -61' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:2 Ахмат (мол) (Грозный)
    23.03.2014 1' -63' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    14.03.2014 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    09.03.2014 1' -65' Локомотив (мол) (Москва) 3:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    30.11.2013 1' -87' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    13'
    23.11.2013 1' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 2:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
    08.11.2013 1' -85' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:0 Динамо (мол) (Москва)
    03.11.2013 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 2:3 Кр. Советов (мол) (Самара)
    42'
    19.10.2013 1' -83' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:3 Кр. Советов (мол) (Самара)
    04.10.2013 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 3:1 Локомотив (мол) (Москва)
    28.09.2013 1' -90' Динамо (мол) (Москва) 1:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    24.09.2013 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 3:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    20.09.2013 1' -80' Кр. Советов (мол) (Самара) 5:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    13.09.2013 Был в запасе Краснодар (мол) (Краснодар) 3:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    31.08.2013 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:3 Академия Кубань (Краснодар)
    60'
    17.08.2013 46' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 5:1 Томь (мол) (Томск)
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