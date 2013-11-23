|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|20
|4
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2014
|1' -67'
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|24.04.2014
|1' -77'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|38'
|10.04.2014
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|0:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|04.04.2014
|1' -58'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:3
|ЦСКА (мол) (Москва)
|30.03.2014
|1' -61'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|23.03.2014
|1' -63'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|14.03.2014
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|09.03.2014
|1' -65'
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|30.11.2013
|1' -87'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|13'
|23.11.2013
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|08.11.2013
|1' -85'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:0
|Динамо (мол) (Москва)
|03.11.2013
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:3
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|42'
|19.10.2013
|1' -83'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|04.10.2013
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|28.09.2013
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|24.09.2013
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|20.09.2013
|1' -80'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|5:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|13.09.2013
|Был в запасе
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|3:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|31.08.2013
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:3
|Академия Кубань (Краснодар)
|60'
|17.08.2013
|46' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|5:1
|Томь (мол) (Томск)