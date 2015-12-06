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    Иван Родич - статистика

    #55 | Нападающий
    Имя Иван
    Фамилия Родич
    Команда Металлист
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 ноября 1985 (37 лет)
    Рост 179
    Вес 75
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлист 11 2 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2016 46' -90' Металлист (Харьков) 1:4 Динамо (Киев)
    07.05.2016 90' -90' Черноморец (Одесса) 0:1 Металлист (Харьков)
    30.04.2016 1' -64' Металлист (Харьков) 1:0 Олимпик (Донецк)
    23.04.2016 1' -90' Сталь (Каменское) 0:0 Металлист (Харьков)
    16.04.2016 72' -90' Днепр (Днепр) 5:0 Металлист (Харьков)
    01.04.2016 Был в запасе Шахтер (Донецк) 8:1 Металлист (Харьков)
    19.03.2016 Был в запасе Металлист (Харьков) 0:3 Ворскла (Полтава)
    13.03.2016 76' -90' Говерла (Ужгород) 1:0 Металлист (Харьков)
    06.03.2016 63' -90' Металлист (Харьков) 3:0 Волынь (Луцк)
    90'
    06.12.2015 1' -90' Металлист (Харьков) 2:2 Черноморец (Одесса)
    33' 57'
    28.11.2015 70' -90' Александрия (Александрия) 2:0 Металлист (Харьков)
    22.11.2015 73' -90' Металлист (Харьков) 0:1 Заря (Луганск)
    07.11.2015 Был в запасе Карпаты (Львов) 1:1 Металлист (Харьков)
    31.10.2015 Был в запасе Динамо (Киев) 2:0 Металлист (Харьков)
    18.10.2015 1' -46' Олимпик (Донецк) 3:0 Металлист (Харьков)
    11.09.2015 Был в запасе Металлист (Харьков) 0:5 Шахтер (Донецк)
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