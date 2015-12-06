Иван Родич - статистика
#55 | Нападающий
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Родич
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 ноября 1985 (37 лет)
|Рост
|179
|Вес
|75
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Родич
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 ноября 1985 (37 лет)
|Рост
|179
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|11
|2
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2016
|46' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:4
|Динамо (Киев)
|07.05.2016
|90' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Металлист (Харьков)
|30.04.2016
|1' -64'
|Металлист (Харьков)
|1:0
|Олимпик (Донецк)
|23.04.2016
|1' -90'
|Сталь (Каменское)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|16.04.2016
|72' -90'
|Днепр (Днепр)
|5:0
|Металлист (Харьков)
|01.04.2016
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|8:1
|Металлист (Харьков)
|19.03.2016
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|0:3
|Ворскла (Полтава)
|13.03.2016
|76' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|06.03.2016
|63' -90'
|Металлист (Харьков)
|3:0
|Волынь (Луцк)
|90'
|06.12.2015
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|2:2
|Черноморец (Одесса)
|33' 57'
|28.11.2015
|70' -90'
|Александрия (Александрия)
|2:0
|Металлист (Харьков)
|22.11.2015
|73' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Заря (Луганск)
|07.11.2015
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|1:1
|Металлист (Харьков)
|31.10.2015
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|2:0
|Металлист (Харьков)
|18.10.2015
|1' -46'
|Олимпик (Донецк)
|3:0
|Металлист (Харьков)
|11.09.2015
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|0:5
|Шахтер (Донецк)