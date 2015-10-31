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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Металлист
Динамо К - Металлист: обзор матча 31 октября 2015
Динамо К
31.10.2015, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Металлист
34'
С. Сидорчук
74'
А. Мораес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Металлист
89'
Желтая карточка
Е. Зубейко
82'
Замена
Ю. Ткачук
️️️️
С. Рудыка
Замена
А. Кравец
️️️️
А. Мораес
80'
Замена
Н. Морозюк
️️️️
В. Буяльский
75'
ГОЛ! 2:0!
А. Мораес
Пас отдал
А. Ярмоленко
74'
66'
Замена
И. Бобко
️️️️
Д. Лепа
65'
Желтая карточка
С. Рудыка
Замена
Д. Гармаш
️️️️
О. Гусев
63'
60'
Желтая карточка
Д. Лепа
ГОЛ! 1:0!
С. Сидорчук
Пас отдал
А. Мораес
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Металлист
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
Металлист
1
Денис Сидоренко
ВР
21
Иван Бобко
ЛВ
55
Александр Нойок
ОП
43
Юрий Ткачук
ОП
11
Сергей Барилко
ЦП
55
Иван Родич
АП
10
Богдан Бойчук
ПВ
4-4-1-1
1
Шовковский
34
Хачериди
15
Драгович
5
Антунеш
21
Данило Силва
8
Сидорчук
37
Рыбалка
29
Буяльский
20
Гусев
7
Ярмоленко
18
Мораес
4-2-1-3
12
Худжамов
22
Зубейко
23
Соболь
78
Курилов
5
Путивцев
6
Довгий
8
Ковальчук
11
Чурко
11
Лепа
9
Рудыка
80
Приёмов
29
Буяльский
6
Морозюк
6
Морозюк
29
Буяльский
20
Гусев
19
Гармаш
19
Гармаш
20
Гусев
18
Мораес
11
Кравец
11
Кравец
18
Мораес
11
Лепа
21
Бобко
21
Бобко
11
Лепа
9
Рудыка
43
Ткачук
43
Ткачук
9
Рудыка
Остались в запасе
Динамо К
Металлист
23
Александр Рыбка
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
11
Сергей Барилко
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
55
Александр Нойок
ОП
1
Денис Сидоренко
ВР
55
Иван Родич
АП
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
Остались в запасе
11
Сергей Барилко
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
55
Александр Нойок
ОП
1
Денис Сидоренко
ВР
55
Иван Родич
АП
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Динамо К - Металлист
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Александр Головков
(Северодонецк)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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