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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Металлист
Шахтер - Металлист: обзор матча 01 апреля 2016
Шахтер
01.04.2016, пятница, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
8 : 1
Завершен
Металлист
6'
Тайсон
27'
Исмаили
31'
Ф. Феррейра
54'
Тайсон
57'
Тайсон
68'
Марлос
86'
Эдуардо
89'
Бернард
16'
И. Корнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Металлист
ГОЛ! 8:1!
Бернард
Пас отдал
Марлос
89'
ГОЛ! 7:1!
Эдуардо
Пас отдал
Ф. Феррейра
86'
ГОЛ! 6:1!
Марлос
Пас отдал
Тайсон
68'
66'
Замена
О. Синица
️️️️
И. Корнев
Замена
Эдуардо
️️️️
Д. Срна
64'
63'
Замена
С. Барилко
️️️️
М. Третьяков
60'
Замена
Д. Рыжук
️️️️
А. Ралюченко
ГОЛ! 5:1!
Тайсон
Пас отдал
Марлос
57'
ГОЛ! 4:1!
Тайсон
Пас отдал
Ф. Феррейра
54'
Замена
Бернард
️️️️
Т. Степаненко
46'
Замена
Дентиньо
️️️️
В. Коваленко
46'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Феррейра
Пас отдал
Д. Срна
31'
ГОЛ! 2:1!
Исмаили
27'
16'
ГОЛ! 1:1!
И. Корнев
ГОЛ! 1:0!
Тайсон
Пас отдал
Марлос
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
17
Максим Малышев
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
21
Виктор Коваленко
АП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлист
31
Александр Ильющенков
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
94
Семён Даценко
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
19
Илья Корнев
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
6
Андрей Ралюченко
ЦП
12
Артем Касьянов
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
31
Дентиньо
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Металлист
30
Данил Каневцев
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
11
Сергей Барилко
ЦП
52
Олег Синица
ЦП
55
Иван Родич
АП
4-2-2-2
30
Пятов
31
Исмаили
18
Ордец
27
Кривцов
33
Срна
17
Малышев
27
Степаненко
21
Коваленко
10
Марлос
14
Феррейра
11
Тайсон
4-4-1-1
31
Ильющенков
22
Зубейко
23
Соболь
94
Даценко
2
Полянский
75
Третьяков
6
Ралюченко
12
Касьянов
19
Корнев
21
Бобко
80
Приёмов
21
Коваленко
31
Дентиньо
31
Дентиньо
21
Коваленко
27
Степаненко
11
Бернард
11
Бернард
27
Степаненко
33
Срна
9
Эдуардо
9
Эдуардо
33
Срна
6
Ралюченко
2
Рыжук
2
Рыжук
6
Ралюченко
75
Третьяков
11
Барилко
11
Барилко
75
Третьяков
19
Корнев
52
Синица
52
Синица
19
Корнев
Остались в запасе
Шахтер
Металлист
1
Антон Каниболоцкий
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
30
Данил Каневцев
ВР
14
Игорь Харатин
ОП
55
Иван Родич
АП
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Остались в запасе
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
30
Данил Каневцев
ВР
14
Игорь Харатин
ОП
55
Иван Родич
АП
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Шахтер - Металлист
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Грисьо
(Львов)
Стадион:
Арена-Львов
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