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    Дмитрий Козаченко - статистика

    #30 | Вратарь
    Имя Дмитрий
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Козаченко
    Команда Звезда К
    Состав Основной
    Родной город Киев
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 11 января 1982 (41 год)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Заря 6 -6 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.12.2012 Был в запасе Арсенал (Киев) 0:1 Заря (Луганск)
    24.11.2012 1' -90' Заря (Луганск) 1:2 Металлург (Донецк)
    17.11.2012 89' -90' Металлург (Запорожье) 0:0 Заря (Луганск)
    10.11.2012 Был в запасе Таврия (Симферополь) 1:0 Заря (Луганск)
    04.11.2012 Был в запасе Заря (Луганск) 2:2 Мариуполь (Мариуполь)
    28.10.2012 Был в запасе Металлист (Харьков) 2:0 Заря (Луганск)
    20.10.2012 Был в запасе Заря (Луганск) 3:0 Днепр (Днепр)
    06.10.2012 Был в запасе Заря (Луганск) 2:1 Карпаты (Львов)
    15.09.2012 Был в запасе Заря (Луганск) 0:3 Шахтер (Донецк)
    01.09.2012 28' -90' Черноморец (Одесса) 2:1 Заря (Луганск)
    24.08.2012 Был в запасе Заря (Луганск) 1:1 Ворскла (Полтава)
    19.08.2012 Был в запасе Волынь (Луцк) 2:2 Заря (Луганск)
    11.08.2012 Был в запасе Заря (Луганск) 0:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    29.07.2012 1' -32' Заря (Луганск) 1:3 Арсенал (Киев)
    22.07.2012 1' -90' Металлург (Донецк) 1:2 Заря (Луганск)
    14.07.2012 1' -90' Заря (Луганск) 2:0 Металлург (Запорожье)
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