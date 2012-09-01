Дмитрий Козаченко - статистика
#30 | Вратарь
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Козаченко
|Команда
|Звезда К
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киев
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|11 января 1982 (41 год)
|Рост
|184
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Козаченко
|Команда
|Звезда К
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киев
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|11 января 1982 (41 год)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Заря
|6
|-6
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2012
|Был в запасе
|Арсенал (Киев)
|0:1
|Заря (Луганск)
|24.11.2012
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|1:2
|Металлург (Донецк)
|17.11.2012
|89' -90'
|Металлург (Запорожье)
|0:0
|Заря (Луганск)
|10.11.2012
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|1:0
|Заря (Луганск)
|04.11.2012
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|2:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|28.10.2012
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|2:0
|Заря (Луганск)
|20.10.2012
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|3:0
|Днепр (Днепр)
|06.10.2012
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|2:1
|Карпаты (Львов)
|15.09.2012
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|0:3
|Шахтер (Донецк)
|01.09.2012
|28' -90'
|Черноморец (Одесса)
|2:1
|Заря (Луганск)
|24.08.2012
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|19.08.2012
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|2:2
|Заря (Луганск)
|11.08.2012
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|29.07.2012
|1' -32'
|Заря (Луганск)
|1:3
|Арсенал (Киев)
|22.07.2012
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|1:2
|Заря (Луганск)
|14.07.2012
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:0
|Металлург (Запорожье)