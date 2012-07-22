Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Заря
Металлург - Заря: обзор матча 22 июля 2012
Металлург
22.07.2012, воскресенье, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Заря
31'
Соарес
9'
Ж. Любенович
80'
И. Галюза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Заря
90'
+1
Замена
М. Белый
️️️️
И. Галюза
Замена
В. Иванко
️️️️
Соарес
84'
82'
Замена
Д. Липартия
️️️️
Ж. Любенович
80'
ГОЛ! 1:2!
И. Галюза
Пас отдал
И. Родич
Желтая карточка
В. Прийма
75'
Замена
Данило
️️️️
А. Мораес
70'
Замена
Г. Нельсон
️️️️
Г. Казарян
66'
60'
Замена
И. Родич
️️️️
Л. Идахор
ГОЛ! 1:1!
Соарес
Пас отдал
Н. Морозюк
31'
9'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Любенович
Желтая карточка
Д. Лазич
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ПЗ
17
Соарес
ЛВ
84
Денис Голайдо
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
4
Александр Воловик
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
8
Геворг Казарян
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Заря
30
Дмитрий Козаченко
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Павел Худзик
ЛП
22
Желько Любенович
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Металлург
1
Александр Мусиенко
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
43
Павел Грищенко
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
90
Данило
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
55
Иван Родич
АП
13
Джаба Липартия
ЦФ
3-3-2-2
13
Бандура
4
Прийма
44
Чечер
6
Морозюк
84
Голайдо
10
Лазич
4
Воловик
17
Соарес
13
Макридис
18
Мораес
8
Казарян
4-5-1
30
Козаченко
16
Ярмаш
44
Шунич
15
Вернидуб
12
Игнатьевич
22
Любенович
2
Галюза
6
Каменюка
35
Грицай
7
Худзик
11
Идахор
18
Мораес
90
Данило
90
Данило
18
Мораес
8
Казарян
8
Нельсон
8
Нельсон
8
Казарян
17
Соарес
19
Иванко
19
Иванко
17
Соарес
2
Галюза
29
Белый
29
Белый
2
Галюза
11
Идахор
55
Родич
55
Родич
11
Идахор
22
Любенович
13
Липартия
13
Липартия
22
Любенович
Остались в запасе
Металлург
Заря
43
Павел Грищенко
ЦП
1
Александр Мусиенко
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
17
Артак Едигарян
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
12
Виталий Постранский
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
43
Павел Грищенко
ЦП
1
Александр Мусиенко
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
17
Артак Едигарян
ЦП
Остались в запасе
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
12
Виталий Постранский
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Металлург - Заря
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Металлург
Заря
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Шахтер» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Яя Туре – о расизме на Украине: «Я слышал от местных болельщиков: «Черное дерьмо! Вали обратно!»
2019.04.02 09:01
14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
Селюк: «К Траоре в России необъективно относятся»
2016.12.16 09:54
15
Селюк: «Просить с игрока деньги за попадание в состав? Муслин способен на все»
2016.02.12 16:59
2
«Амкар» объявил о переходе Мищенко
2016.02.09 21:37
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Шахтер» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+