Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джамиу Алими - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Джамиу
    Фамилия Алими
    Команда Таврия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 октября 1992 (30 лет)
    Рост 190
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Таврия 9 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.05.2012 1' -90' Динамо (Киев) 1:1 Таврия (Симферополь)
    46'
    02.05.2012 Был в запасе Таврия (Симферополь) 0:2 Ворскла (Полтава)
    24.04.2012 Был в запасе Таврия (Симферополь) 1:1 Металлург (Донецк)
    21.04.2012 1' -67' Шахтер (Донецк) 3:1 Таврия (Симферополь)
    16.04.2012 90' -90' Таврия (Симферополь) 2:0 Черноморец (Одесса)
    08.04.2012 88' -90' Мариуполь (Мариуполь) 0:2 Таврия (Симферополь)
    31.03.2012 Был в запасе Таврия (Симферополь) 0:2 Днепр (Днепр)
    25.03.2012 90' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 0:3 Таврия (Симферополь)
    17.03.2012 Был в запасе Таврия (Симферополь) 1:1 Арсенал (Киев)
    09.12.2011 90' -90' 1:3 Таврия (Симферополь)
    03.12.2011 90' -90' Таврия (Симферополь) 4:1 Александрия (Александрия)
    25.11.2011 1' -90' Металлист (Харьков) 2:0 Таврия (Симферополь)
    19.11.2011 90' -90' Таврия (Симферополь) 1:0 Волынь (Луцк)
    04.11.2011 Был в запасе Заря (Луганск) 0:1 Таврия (Симферополь)
    30.10.2011 Был в запасе Таврия (Симферополь) 0:0 Динамо (Киев)
    • Читайте нас: 
    11