Джамиу Алими - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Джамиу
|Фамилия
|Алими
|Команда
|Таврия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|190
|Вес
|85
|Имя
|Джамиу
|Фамилия
|Алими
|Команда
|Таврия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|190
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Таврия
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2012
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|1:1
|Таврия (Симферополь)
|46'
|02.05.2012
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|0:2
|Ворскла (Полтава)
|24.04.2012
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|1:1
|Металлург (Донецк)
|21.04.2012
|1' -67'
|Шахтер (Донецк)
|3:1
|Таврия (Симферополь)
|16.04.2012
|90' -90'
|Таврия (Симферополь)
|2:0
|Черноморец (Одесса)
|08.04.2012
|88' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:2
|Таврия (Симферополь)
|31.03.2012
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|0:2
|Днепр (Днепр)
|25.03.2012
|90' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:3
|Таврия (Симферополь)
|17.03.2012
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|1:1
|Арсенал (Киев)
|09.12.2011
|90' -90'
|1:3
|Таврия (Симферополь)
|03.12.2011
|90' -90'
|Таврия (Симферополь)
|4:1
|Александрия (Александрия)
|25.11.2011
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|2:0
|Таврия (Симферополь)
|19.11.2011
|90' -90'
|Таврия (Симферополь)
|1:0
|Волынь (Луцк)
|04.11.2011
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|0:1
|Таврия (Симферополь)
|30.10.2011
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|0:0
|Динамо (Киев)