Уасим Боуи - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Уасим
|Фамилия
|Боуи
|Команда
|Палермо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Вес
|72
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Уасим
|Фамилия
|Боуи
|Команда
|Палермо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Палермо
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.12.2016
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Палермо (Палермо)
|27.11.2016
|55' -90'
|Палермо (Палермо)
|0:1
|Лацио (Рим)
|75'
|20.11.2016
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:1
|Палермо (Палермо)
|06.11.2016
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|1:2
|Милан (Милан)
|31.10.2016
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Палермо (Палермо)
|27.10.2016
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|1:3
|Удинезе (Удине)
|23.10.2016
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|4:1
|Палермо (Палермо)
|17.10.2016
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|1:4
|Торино (Турин)
|02.10.2016
|89' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Палермо (Палермо)
|24.09.2016
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|21.09.2016
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|0:1
|Палермо (Палермо)
|18.09.2016
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|1:1
|Палермо (Палермо)
|10.09.2016
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|0:3
|Наполи (Неаполь)
|28.08.2016
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:1
|Палермо (Палермо)