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    Уасим Боуи - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Уасим
    Фамилия Боуи
    Команда Палермо
    Состав Основной
    Родной город Амстердам
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 июня 1993 (29 лет)
    Рост 180
    Вес 72
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Палермо 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.12.2016 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:1 Палермо (Палермо)
    27.11.2016 55' -90' Палермо (Палермо) 0:1 Лацио (Рим)
    75'
    20.11.2016 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:1 Палермо (Палермо)
    06.11.2016 Был в запасе Палермо (Палермо) 1:2 Милан (Милан)
    31.10.2016 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:1 Палермо (Палермо)
    27.10.2016 Был в запасе Палермо (Палермо) 1:3 Удинезе (Удине)
    23.10.2016 Был в запасе Рома (Рим) 4:1 Палермо (Палермо)
    17.10.2016 Был в запасе Палермо (Палермо) 1:4 Торино (Турин)
    02.10.2016 89' -90' Сампдория (Генуя) 1:1 Палермо (Палермо)
    24.09.2016 Был в запасе Палермо (Палермо) 0:1 Ювентус (Турин)
    21.09.2016 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 0:1 Палермо (Палермо)
    18.09.2016 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 1:1 Палермо (Палермо)
    10.09.2016 Был в запасе Палермо (Палермо) 0:3 Наполи (Неаполь)
    28.08.2016 Был в запасе Интер (Милан) 1:1 Палермо (Палермо)
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