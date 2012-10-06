|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Палермо
|1
|0
|0
|0
|1
|Катания
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2012
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Палермо (Палермо)
|09.12.2012
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|02.12.2012
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:0
|Палермо (Палермо)
|18.11.2012
|63' -82'
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Палермо (Палермо)
|82'
|11.11.2012
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|04.11.2012
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|4:1
|Палермо (Палермо)
|30.10.2012
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|2:2
|Милан (Милан)
|27.10.2012
|Был в запасе
|Сиена (Сиена)
|0:0
|Палермо (Палермо)
|21.10.2012
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|0:0
|Торино (Турин)
|06.10.2012
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:1
|Палермо (Палермо)
|26.09.2012
|Был в запасе
|Катания (Катания)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|23.09.2012
|Был в запасе
|Катания (Катания)
|0:0
|Наполи (Неаполь)
|16.09.2012
|89' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:0
|Катания (Катания)
|15.09.2012
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|02.09.2012
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:0
|Палермо (Палермо)