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    Карлос Лабрин - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Карлос
    Фамилия Лабрин
    Состав Без клуба
    Родной город Малчен
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 декабря 1990 (32 года)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Палермо 1 0 0 0 1
    Катания 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2012 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Палермо (Палермо)
    09.12.2012 Был в запасе Палермо (Палермо) 0:1 Ювентус (Турин)
    02.12.2012 Был в запасе Интер (Милан) 1:0 Палермо (Палермо)
    18.11.2012 63' -82' Болонья (Болонья) 3:0 Палермо (Палермо)
    82'
    11.11.2012 Был в запасе Палермо (Палермо) 2:0 Сампдория (Генуя)
    04.11.2012 Был в запасе Рома (Рим) 4:1 Палермо (Палермо)
    30.10.2012 Был в запасе Палермо (Палермо) 2:2 Милан (Милан)
    27.10.2012 Был в запасе Сиена (Сиена) 0:0 Палермо (Палермо)
    21.10.2012 Был в запасе Палермо (Палермо) 0:0 Торино (Турин)
    06.10.2012 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:1 Палермо (Палермо)
    26.09.2012 Был в запасе Катания (Катания) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    23.09.2012 Был в запасе Катания (Катания) 0:0 Наполи (Неаполь)
    16.09.2012 89' -90' Фиорентина (Флоренция) 2:0 Катания (Катания)
    15.09.2012 Был в запасе Палермо (Палермо) 1:1 Кальяри (Кальяри)
    02.09.2012 Был в запасе Лацио (Рим) 3:0 Палермо (Палермо)
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