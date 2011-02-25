Михаэль Финк - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Михаэль
|Фамилия
|Финк
|Команда
|Самсунспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 февраля 1982 (41 год)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Имя
|Михаэль
|Фамилия
|Финк
|Команда
|Самсунспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 февраля 1982 (41 год)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Боруссия
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2011
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|2:0
|Фрайбург (Фрайбург)
|30.04.2011
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|23.04.2011
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:0
|Боруссия (Дортмунд)
|15.04.2011
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|1:0
|Боруссия (Менхенгладбах)
|10.04.2011
|83' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|5:1
|Кельн (Кельн)
|02.04.2011
|Был в запасе
|Бавария (Мюнхен)
|1:0
|Боруссия (Менхенгладбах)
|18.03.2011
|1' -63'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|0:1
|Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн)
|12.03.2011
|1' -84'
|Вердер (Бремен)
|1:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|05.03.2011
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|2:0
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|25.02.2011
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|2:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|20.02.2011
|87' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|2:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|12.02.2011
|1' -90'
|Санкт-Паули (Гамбург)
|3:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|05.02.2011
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|2:3
|Штутгарт (Штутгарт)
|30.01.2011
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|0:1
|Боруссия (Менхенгладбах)