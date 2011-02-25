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    Михаэль Финк - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Михаэль
    Фамилия Финк
    Команда Самсунспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 февраля 1982 (41 год)
    Рост 182
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Боруссия 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2011 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 2:0 Фрайбург (Фрайбург)
    30.04.2011 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 0:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    23.04.2011 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 1:0 Боруссия (Дортмунд)
    15.04.2011 Был в запасе Майнц (Майнц) 1:0 Боруссия (Менхенгладбах)
    10.04.2011 83' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 5:1 Кельн (Кельн)
    02.04.2011 Был в запасе Бавария (Мюнхен) 1:0 Боруссия (Менхенгладбах)
    18.03.2011 1' -63' Боруссия (Менхенгладбах) 0:1 Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн)
    12.03.2011 1' -84' Вердер (Бремен) 1:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    05.03.2011 1' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 2:0 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    25.02.2011 Был в запасе Вольфсбург (Вольфсбург) 2:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    20.02.2011 87' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 2:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    12.02.2011 1' -90' Санкт-Паули (Гамбург) 3:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    05.02.2011 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 2:3 Штутгарт (Штутгарт)
    30.01.2011 Был в запасе Айнтрахт (Франкфурт) 0:1 Боруссия (Менхенгладбах)
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