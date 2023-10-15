Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Лига конференций 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Лига Европы 2017/2018 Греция. Суперлига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2013/2014