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Мариос Антониадес
Статистика
Мариос Антониадес - статистика
Завершил карьеру
14 мая 1990 (36), Никосия
#23 | Защитник
182 см
Кипр
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2023/2024
Отбор ЧЕ-2024 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Лига наций 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Лига конференций 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Лига Европы 2017/2018
Греция. Суперлига 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Лига чемпионов 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кипр
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отбор ЧЕ-2024, 8 тур
Грузия
4 : 0
15.10.2023
Кипр
Был в запасе
Отбор ЧЕ-2024, 7 тур
Кипр
0 : 4
12.10.2023
Норвегия
Был в запасе
Отбор ЧЕ-2024, 6 тур
Испания
6 : 0
12.09.2023
Кипр
Был в запасе
Отбор ЧЕ-2024, 5 тур
Кипр
0 : 3
08.09.2023
Шотландия
Был в запасе
Отбор ЧЕ-2024, 4 тур
Норвегия
3 : 1
20.06.2023
Кипр
Был в запасе
Отбор ЧЕ-2024, 3 тур
Кипр
1 : 2
17.06.2023
Грузия
63' - 90'
Отбор ЧЕ-2024, 1 тур
Шотландия
3 : 0
25.03.2023
Кипр
Был в запасе
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