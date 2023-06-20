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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Норвегия - Кипр
Норвегия - Кипр: обзор матча 20 июня 2023
Норвегия
20.06.2023, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа A, 4 тур
3 : 1
Завершен
Кипр
12'
О. Сольбаккен
56'
Э. Холанд (П)
60'
Э. Холанд
90+3'
Г. Кастанос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвегия - Кипр
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
Г. Кастанос
Пас отдал
Д. Христофи
90'
+2
Замена
Я. Сациас
️️️️
Я. Кусулос
Желтая карточка
Б. Финне
89'
Замена
К. Вельде
️️️️
Ф. Эушнес
87'
Замена
Б. Финне
️️️️
Э. Холанд
87'
Замена
К. Торстведт
️️️️
П. Берг
74'
70'
Замена
Д. Христофи
️️️️
И. Питтас
61'
Замена
Л. Лоизу
️️️️
М. Антониу
61'
Замена
С. Андреу
️️️️
К. Пилеас
61'
Замена
М. Ционис
️️️️
Х. Харалампус
ГОЛ! 3:0!
Э. Холанд
Пас отдал
М. Эдегор
60'
Замена
Б. Вембангомо
️️️️
Ю. Рюэрсон
59'
Замена
С. Берге
️️️️
О. Сольбаккен
58'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Холанд
56'
37'
Желтая карточка
И. Питтас
Желтая карточка
Ф. Эушнес
18'
ГОЛ! 1:0!
О. Сольбаккен
Пас отдал
А. Серлот
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
6
Патрик Берг
ОП
7
Фредрик Эушнес
ОП
10
Мартин Эдегор
АП
0
Ола Сольбаккен
ПВ
7
Александр Серлот
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Кипр
12
Жоэль Малл
ВР
2
Костас Пилеас
ЛЗ
8
Янис Кусулос
ЦЗ
4
Николас Иоанну
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
6
Алекс Гогич
ОП
19
Константинос Лайфис
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
5
Харалампос Харалампус
АП
7
Минас Антониу
ПП
Главный тренер
Темури Кецбая
Норвегия
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
0
Брайс Вембангомо
ПЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
0
Кристоффер Вельде
ЛВ
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
8
Сандер Берге
ОП
18
Кристиан Торстведт
АП
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
0
Бор Финне
ЦФ
Кипр
13
Деметрис Деметриу
ВР
1
Костас Панайи
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
4
Павлос Корреа
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Константинос Сержиу
ПЗ
6
Яннис Сациас
ЦП
21
Маринос Ционис
ЦФ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
4-2-2-2
1
Нюланд
17
Мелинг
4
Страндберг
4
Эстигард
14
Рюэрсон
6
Берг
7
Эушнес
10
Эдегор
0
Сольбаккен
9
Холанд
7
Серлот
4-1-4-1
12
Малл
8
Кусулос
4
Иоанну
7
Коррейя
2
Пилеас
6
Гогич
7
Антониу
19
Лайфис
20
Кастанос
9
Питтас
5
Харалампус
14
Рюэрсон
0
Вембангомо
0
Вембангомо
14
Рюэрсон
0
Сольбаккен
8
Берге
8
Берге
0
Сольбаккен
6
Берг
18
Торстведт
18
Торстведт
6
Берг
7
Эушнес
0
Вельде
0
Вельде
7
Эушнес
9
Холанд
0
Финне
0
Финне
9
Холанд
2
Пилеас
4
Андреу
4
Андреу
2
Пилеас
8
Кусулос
6
Сациас
6
Сациас
8
Кусулос
5
Харалампус
21
Ционис
21
Ционис
5
Харалампус
9
Питтас
9
Христофи
9
Христофи
9
Питтас
7
Антониу
10
Лоизу
10
Лоизу
7
Антониу
Остались в запасе
Норвегия
Кипр
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
13
Деметрис Деметриу
ВР
1
Костас Панайи
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
4
Павлос Корреа
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
2
Константинос Сержиу
ПЗ
Главный тренер
Темури Кецбая
Остались в запасе
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Остались в запасе
13
Деметрис Деметриу
ВР
1
Костас Панайи
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
4
Павлос Корреа
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
2
Константинос Сержиу
ПЗ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Темури Кецбая
Статистика матча Норвегия - Кипр
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Кипр
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
Уллеваал
Где смотреть матч:
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