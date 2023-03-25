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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Шотландия - Кипр
Шотландия - Кипр: обзор матча 25 марта 2023
Шотландия
25.03.2023, суббота, 17:00
Отбор ЧЕ-2024, группа A, 1 тур
3 : 0
Завершен
Кипр
21'
Д. МакГинн
87'
С. Мактоминей
90+3'
С. Мактоминей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шотландия - Кипр
90'
+5
Вторая желтая
Н. Иоанну
ГОЛ! 3:0!
С. Мактоминей
Пас отдал
Э. Робертсон
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
С. Мактоминей
Пас отдал
Л. Дайкс
87'
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
А. Хики
79'
79'
Замена
Л. Лоизу
️️️️
А. Гогич
79'
Замена
М. Ционис
️️️️
Г. Кастанос
Желтая карточка
Р. Портеус
75'
68'
Замена
А. Какулис
️️️️
И. Питтас
68'
Замена
Х. Харалампус
️️️️
Х. Кириаку
Замена
Р. Кристи
️️️️
Р. Джек
67'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
С. Армстронг
67'
Замена
Л. Дайкс
️️️️
Ч. Адамс
57'
53'
Желтая карточка
Н. Иоанну
46'
Замена
Д. Шполярич
️️️️
Я. Кусулос
32'
Желтая карточка
Г. Кастанос
ГОЛ! 1:0!
Д. МакГинн
Пас отдал
Э. Робертсон
21'
Желтая карточка
С. Армстронг
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
1
Ангус Ганн
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
2
Аарон Хики
ЛЗ
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
20
Райан Джек
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
10
Че Адамс
ЦФ
Кипр
13
Деметрис Деметриу
ВР
8
Янис Кусулос
ЦЗ
0
Валентин Роберж
ЦЗ
4
Николас Иоанну
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
6
Алекс Гогич
ОП
19
Константинос Лайфис
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
7
Минас Антониу
ПП
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Шотландия
12
Лиам Келли
ВР
21
Зандер Кларк
ВР
16
Лиам Купер
ЦЗ
17
Доминик Хайам
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
8
Билли Гилмор
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
11
Райан Кристи
АП
9
Линдон Дайкс
ЦФ
0
Джейкоб Браун
ЦФ
Кипр
1
Костас Панайи
ВР
2
Андреас Каро
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
6
Данило Шполярич
ОП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
6
Михалис Иоанну
ЦП
5
Харалампос Харалампус
АП
21
Маринос Ционис
ЦФ
11
Андроникос Какулис
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
3-2-4-1
1
Ганн
2
Хики
5
Хэнли
5
Портеус
3
Робертсон
6
Тирни
17
Армстронг
8
МакГрегор
7
МакГинн
20
Джек
10
Адамс
3-1-5-1
13
Деметриу
8
Кусулос
0
Роберж
4
Иоанну
6
Гогич
7
Антониу
18
Артиматас
23
Кириаку
20
Кастанос
9
Питтас
19
Лайфис
2
Хики
22
Паттерсон
22
Паттерсон
2
Хики
17
Армстронг
4
Мактоминей
4
Мактоминей
17
Армстронг
20
Джек
11
Кристи
11
Кристи
20
Джек
10
Адамс
9
Дайкс
9
Дайкс
10
Адамс
8
Кусулос
6
Шполярич
6
Шполярич
8
Кусулос
23
Кириаку
5
Харалампус
5
Харалампус
23
Кириаку
20
Кастанос
21
Ционис
21
Ционис
20
Кастанос
9
Питтас
11
Какулис
11
Какулис
9
Питтас
6
Гогич
10
Лоизу
10
Лоизу
6
Гогич
Остались в запасе
Шотландия
Кипр
12
Лиам Келли
ВР
21
Зандер Кларк
ВР
16
Лиам Купер
ЦЗ
17
Доминик Хайам
ЦЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
8
Билли Гилмор
ЦП
0
Джейкоб Браун
ЦФ
1
Костас Панайи
ВР
2
Андреас Каро
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
6
Михалис Иоанну
ЦП
9
Деметрис Христофи
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Остались в запасе
12
Лиам Келли
ВР
21
Зандер Кларк
ВР
16
Лиам Купер
ЦЗ
17
Доминик Хайам
ЦЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
8
Билли Гилмор
ЦП
0
Джейкоб Браун
ЦФ
Остались в запасе
1
Костас Панайи
ВР
2
Андреас Каро
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
6
Михалис Иоанну
ЦП
9
Деметрис Христофи
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Статистика матча Шотландия - Кипр
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Кипр
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
Хэмпден Парк
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