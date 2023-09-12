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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Испания - Кипр
Испания - Кипр: обзор матча 12 сентября 2023
Испания
12.09.2023, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа A, 6 тур
6 : 0
Завершен
Кипр
18'
Гави
33'
М. Мерино
70'
Хоселу
73'
Ф. Торрес
77'
А. Баэна
83'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Испания - Кипр
90'
+1
Замена
️️️️
С. Андреу
ГОЛ! 6:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Родри
83'
ГОЛ! 5:0!
А. Баэна
Пас отдал
Хоселу
77'
Замена
А. Баэна
️️️️
Гави
76'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Д. Карвахаль
73'
ГОЛ! 3:0!
Хоселу
Пас отдал
Д. Карвахаль
70'
Желтая карточка
Й. Пино
69'
61'
Замена
К. Пилеас
️️️️
Х. Харалампус
61'
Замена
И. Питтас
️️️️
П. Сотириу
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Л. Ямаль
61'
Замена
А. Бальде
️️️️
Х. Луис Гайя
61'
55'
Замена
М. Ционис
️️️️
Я. Кусулос
Замена
Хоселу
️️️️
А. Мората
46'
Замена
Й. Пино
️️️️
Н. Уильямс
46'
46'
Замена
М. Иоанну
️️️️
Х. Кириаку
45'
+3
Желтая карточка
Г. Кастанос
ГОЛ! 2:0!
М. Мерино
Пас отдал
Н. Уильямс
33'
ГОЛ! 1:0!
Гави
Пас отдал
Н. Уильямс
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Робен Ле Норман
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
16
Родри
ОП
6
Микель Мерино
ЦП
9
Гави
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
17
Нико Уильямс
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Кипр
12
Жоэль Малл
ВР
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
8
Янис Кусулос
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
6
Алекс Гогич
ОП
19
Константинос Лайфис
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
5
Харалампос Харалампус
АП
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Испания
13
Кепа
ВР
1
Давид Райя
ВР
14
Алекс Бальде
ЛЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
15
Алекс Баэна
ЛВ
18
Мартин Субименди
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
11
Йереми Пино
ПВ
7
Ферран Торрес
ПВ
9
Хоселу
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Кипр
13
Деметрис Деметриу
ВР
1
Костас Панайи
ВР
2
Костас Пилеас
ЛЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
5
Андреас Панайоту
ЦП
6
Михалис Иоанну
ЦП
9
Деметрис Христофи
ЦФ
11
Андроникос Какулис
ЦФ
9
Мариос Илия
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
21
Маринос Ционис
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Симон
14
Гайя
3
Ле Норман
14
Ляпорт
2
Карвахаль
16
Родри
6
Мерино
9
Гави
10
Ямаль
17
Уильямс
7
Мората
4-1-3-1-1
12
Малл
8
Кусулос
7
Коррейя
2
Каро
4
Андреу
6
Гогич
19
Лайфис
23
Кириаку
20
Кастанос
5
Харалампус
3
Сотириу
14
Гайя
14
Бальде
14
Бальде
14
Гайя
9
Гави
15
Баэна
15
Баэна
9
Гави
17
Уильямс
11
Пино
11
Пино
17
Уильямс
10
Ямаль
7
Торрес
7
Торрес
10
Ямаль
7
Мората
9
Хоселу
9
Хоселу
7
Мората
5
Харалампус
2
Пилеас
2
Пилеас
5
Харалампус
3
Сотириу
9
Питтас
9
Питтас
3
Сотириу
23
Кириаку
6
Иоанну
6
Иоанну
23
Кириаку
8
Кусулос
21
Ционис
21
Ционис
8
Кусулос
Остались в запасе
Испания
Кипр
13
Кепа
ВР
1
Давид Райя
ВР
4
Пау Торрес
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
13
Деметрис Деметриу
ВР
1
Костас Панайи
ВР
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
5
Андреас Панайоту
ЦП
9
Деметрис Христофи
ЦФ
11
Андроникос Какулис
ЦФ
9
Мариос Илия
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
1
Давид Райя
ВР
4
Пау Торрес
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Остались в запасе
13
Деметрис Деметриу
ВР
1
Костас Панайи
ВР
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
5
Андреас Панайоту
ЦП
9
Деметрис Христофи
ЦФ
11
Андроникос Какулис
ЦФ
9
Мариос Илия
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Темури Кецбая
Статистика матча Испания - Кипр
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Кипр
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
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