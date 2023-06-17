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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Кипр - Грузия
Кипр - Грузия: обзор матча 17 июня 2023
Кипр
17.06.2023, суббота, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа A, 3 тур
1 : 2
Завершен
Грузия
40'
И. Питтас (П)
31'
Ж. Микаутадзе
84'
З. Давиташвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кипр - Грузия
88'
Замена
Б. Зивзивадзе
️️️️
Ж. Микаутадзе
87'
Замена
Л. Двали
️️️️
Л. Лочошвили
84'
ГОЛ! 1:2!
З. Давиташвили
Пас отдал
С. Лобжанидзе
Замена
Д. Христофи
️️️️
И. Питтас
78'
Замена
Я. Сациас
️️️️
Х. Харалампус
78'
75'
Замена
С. Лобжанидзе
️️️️
Г. Гочолеишвили
74'
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
Н. Квеквескири
74'
Замена
З. Давиташвили
️️️️
Г. Чакветадзе
Замена
М. Антониадес
️️️️
А. Каро
63'
Замена
Л. Лоизу
️️️️
М. Ционис
60'
Желтая карточка
М. Антониу
56'
Желтая карточка
А. Гогич
52'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Питтас
40'
31'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Микаутадзе
17'
Желтая карточка
О. Какабадзе
Желтая карточка
А. Каро
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
12
Жоэль Малл
ВР
2
Андреас Каро
ЦЗ
8
Янис Кусулос
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
6
Алекс Гогич
ОП
19
Константинос Лайфис
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
5
Харалампос Харалампус
АП
7
Минас Антониу
ПП
21
Маринос Ционис
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Грузия
1
Георгий Мамардашвили
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
4
Лука Лочошвили
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
10
Ника Квеквескири
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
22
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Кипр
22
Неофитос Михаил
ВР
13
Деметрис Деметриу
ВР
1
Костас Панайи
ВР
2
Костас Пилеас
ЦЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
4
Павлос Корреа
ЦЗ
2
Константинос Сержиу
ЦЗ
6
Яннис Сациас
ЦП
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
8
Сандро Алтунашвили
ЦП
0
Лука Гагнидзе
ЦП
19
Леван Шенгелия
ЦП
7
Зурико Давиташвили
АП
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
11
Георгий Квилитая
ЦФ
3-1-4-1-1
12
Малл
2
Каро
8
Кусулос
7
Коррейя
6
Гогич
9
Питтас
19
Лайфис
20
Кастанос
7
Антониу
5
Харалампус
21
Ционис
3-2-3-1-1
1
Мамардашвили
2
Какабадзе
4
Кашия
4
Лочошвили
13
Гочолеишвили
16
Азарови
10
Квеквескири
8
Китеишвили
10
Чакветадзе
7
Кварацхелия
22
Микаутадзе
2
Каро
3
Антониадес
3
Антониадес
2
Каро
5
Харалампус
6
Сациас
6
Сациас
5
Харалампус
21
Ционис
10
Лоизу
10
Лоизу
21
Ционис
9
Питтас
9
Христофи
9
Христофи
9
Питтас
4
Лочошвили
3
Двали
3
Двали
4
Лочошвили
13
Гочолеишвили
12
Лобжанидзе
12
Лобжанидзе
13
Гочолеишвили
10
Квеквескири
0
Гагнидзе
0
Гагнидзе
10
Квеквескири
10
Чакветадзе
7
Давиташвили
7
Давиташвили
10
Чакветадзе
22
Микаутадзе
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
22
Микаутадзе
Остались в запасе
Кипр
Грузия
22
Неофитос Михаил
ВР
13
Деметрис Деметриу
ВР
1
Костас Панайи
ВР
2
Костас Пилеас
ЦЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
4
Павлос Корреа
ЦЗ
2
Константинос Сержиу
ЦЗ
Главный тренер
Темури Кецбая
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
8
Сандро Алтунашвили
ЦП
19
Леван Шенгелия
ЦП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
22
Неофитос Михаил
ВР
13
Деметрис Деметриу
ВР
1
Костас Панайи
ВР
2
Костас Пилеас
ЦЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
4
Павлос Корреа
ЦЗ
2
Константинос Сержиу
ЦЗ
Остались в запасе
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
8
Сандро Алтунашвили
ЦП
19
Леван Шенгелия
ЦП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Кипр - Грузия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кипр
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Грузия
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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