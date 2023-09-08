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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Кипр - Шотландия
Кипр - Шотландия: обзор матча 08 сентября 2023
Кипр
08.09.2023, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа A, 5 тур
0 : 3
Завершен
Шотландия
6'
С. Мактоминей
16'
Р. Портеус
30'
Д. МакГинн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кипр - Шотландия
90'
Замена
Р. Кристи
️️️️
С. Мактоминей
Желтая карточка
М. Иоанну
85'
Замена
А. Какулис
️️️️
Х. Харалампус
84'
84'
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
А. Хики
84'
Замена
С. Армстронг
️️️️
Д. МакГинн
Замена
С. Андреу
️️️️
М. Антониу
80'
Замена
А. Гогич
️️️️
Х. Кириаку
80'
67'
Замена
Л. Дайкс
️️️️
Ч. Адамс
67'
Замена
К. МакЛин
️️️️
Б. Гилмор
Желтая карточка
И. Питтас
57'
Замена
М. Иоанну
️️️️
Я. Кусулос
46'
Замена
И. Питтас
️️️️
П. Сотириу
46'
30'
ГОЛ! 0:3!
Д. МакГинн
Пас отдал
С. Мактоминей
16'
ГОЛ! 0:2!
Р. Портеус
Пас отдал
Д. Хендри
Желтая карточка
А. Коррейя
9'
6'
ГОЛ! 0:1!
С. Мактоминей
Пас отдал
Д. МакГинн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
12
Жоэль Малл
ВР
2
Андреас Каро
ЦЗ
0
Валентин Роберж
ЦЗ
8
Янис Кусулос
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
19
Константинос Лайфис
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
5
Харалампос Харалампус
АП
7
Минас Антониу
ПП
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Шотландия
1
Ангус Ганн
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
6
Киран Тирни
ЛЗ
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
4
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Билли Гилмор
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
10
Че Адамс
ЦФ
Кипр
1
Костас Панайи
ВР
13
Деметрис Деметриу
ВР
2
Костас Пилеас
ЛЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
6
Алекс Гогич
ОП
6
Михалис Иоанну
ЦП
9
Деметрис Христофи
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
21
Маринос Ционис
ЦФ
11
Андроникос Какулис
ЦФ
Шотландия
21
Зандер Кларк
ВР
15
Джон Суттар
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
16
Росс МакКрори
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
20
Райан Джек
ЦП
11
Райан Кристи
АП
9
Линдон Дайкс
ЦФ
17
Кевин Нисбет
ЦФ
4-4-1-1
12
Малл
2
Каро
8
Кусулос
7
Коррейя
0
Роберж
19
Лайфис
23
Кириаку
20
Кастанос
7
Антониу
5
Харалампус
3
Сотириу
3-2-4-1
1
Ганн
6
Тирни
5
Портеус
13
Хендри
2
Хики
3
Робертсон
8
Гилмор
8
МакГрегор
7
МакГинн
4
Мактоминей
10
Адамс
7
Антониу
4
Андреу
4
Андреу
7
Антониу
3
Сотириу
9
Питтас
9
Питтас
3
Сотириу
23
Кириаку
6
Гогич
6
Гогич
23
Кириаку
8
Кусулос
6
Иоанну
6
Иоанну
8
Кусулос
5
Харалампус
11
Какулис
11
Какулис
5
Харалампус
2
Хики
22
Паттерсон
22
Паттерсон
2
Хики
8
Гилмор
23
МакЛин
23
МакЛин
8
Гилмор
7
МакГинн
17
Армстронг
17
Армстронг
7
МакГинн
4
Мактоминей
11
Кристи
11
Кристи
4
Мактоминей
10
Адамс
9
Дайкс
9
Дайкс
10
Адамс
Остались в запасе
Кипр
Шотландия
1
Костас Панайи
ВР
13
Деметрис Деметриу
ВР
2
Костас Пилеас
ЛЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
21
Маринос Ционис
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
21
Зандер Кларк
ВР
15
Джон Суттар
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
16
Росс МакКрори
ОП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
20
Райан Джек
ЦП
17
Кевин Нисбет
ЦФ
Остались в запасе
1
Костас Панайи
ВР
13
Деметрис Деметриу
ВР
2
Костас Пилеас
ЛЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
21
Маринос Ционис
ЦФ
Остались в запасе
21
Зандер Кларк
ВР
15
Джон Суттар
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
16
Росс МакКрори
ОП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
20
Райан Джек
ЦП
17
Кевин Нисбет
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Статистика матча Кипр - Шотландия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кипр
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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