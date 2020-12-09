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Стефано Стураро
Статистика
Стефано Стураро - статистика
Завершил карьеру
9 марта 1993 (33), Санремо
#27 | Полузащитник
180 см | 75 кг
Италия
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Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Суперкубок Италии 2016
Чемпионат Европы 2016
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Суперкубок Италии 2015
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карагюмрюк
11
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 15 тур
Антальяспор
2 : 1
09.12.2023
Карагюмрюк
85' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
2 : 1
26.11.2023
Карагюмрюк
69' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Карагюмрюк
3 : 0
11.11.2023
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Коньяспор
1 : 1
05.11.2023
Карагюмрюк
76' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Карагюмрюк
0 : 0
29.10.2023
Трабзонспор
78' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Карагюмрюк
2 : 0
23.10.2023
Адана Демирспор
74' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Аланьяспор
2 : 1
06.10.2023
Карагюмрюк
46' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Карагюмрюк
2 : 3
01.10.2023
Касымпаша
78' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Пендикспор
1 : 1
23.09.2023
Карагюмрюк
1' - 61'
Турция. Суперлига, 5 тур
Карагюмрюк
0 : 0
18.09.2023
Хатайспор
1' - 82'
59'
Турция. Суперлига, 4 тур
Ризеспор
1 : 0
01.09.2023
Карагюмрюк
54' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Карагюмрюк
1 : 1
27.08.2023
Анкарагюджю
84' - 90'
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