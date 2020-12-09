Статистика по турнирам

Турция. Суперлига 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Суперкубок Италии 2016 Чемпионат Европы 2016 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Суперкубок Италии 2015 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014