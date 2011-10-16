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    Сантьяго Силва - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Сантьяго
    Фамилия Силва
    Команда Бока Хуниорс
    Состав Основной
    Родной город Монтевидео
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 декабря 1980 (42 года)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фиорентина 12 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.12.2011 Был в запасе Сиена (Сиена) 0:0 Фиорентина (Флоренция)
    10.12.2011 66' -90' Интер (Милан) 2:0 Фиорентина (Флоренция)
    04.12.2011 63' -90' Фиорентина (Флоренция) 3:0 Рома (Рим)
    86'
    27.11.2011 58' -90' Палермо (Палермо) 2:0 Фиорентина (Флоренция)
    19.11.2011 46' -90' Фиорентина (Флоренция) 0:0 Милан (Милан)
    06.11.2011 Был в запасе Кьево (Верона) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    30.10.2011 90' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:0 Дженоа (Генуя)
    25.10.2011 83' -90' Ювентус (Турин) 2:1 Фиорентина (Флоренция)
    22.10.2011 1' -84' Фиорентина (Флоренция) 2:2 Катания (Катания)
    16.10.2011 1' -90' Чезена (Чезена) 0:0 Фиорентина (Флоренция)
    02.10.2011 55' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:2 Лацио (Рим)
    24.09.2011 Был в запасе Наполи (Неаполь) 0:0 Фиорентина (Флоренция)
    21.09.2011 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 3:0 Парма (Парма)
    18.09.2011 68' -90' Удинезе (Удине) 2:0 Фиорентина (Флоренция)
    11.09.2011 80' -90' Фиорентина (Флоренция) 2:0 Болонья (Болонья)
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