Сантьяго Силва - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Сантьяго
|Фамилия
|Силва
|Команда
|Бока Хуниорс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 декабря 1980 (42 года)
|Рост
|183
|Имя
|Сантьяго
|Фамилия
|Силва
|Команда
|Бока Хуниорс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 декабря 1980 (42 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фиорентина
|12
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2011
|Был в запасе
|Сиена (Сиена)
|0:0
|Фиорентина (Флоренция)
|10.12.2011
|66' -90'
|Интер (Милан)
|2:0
|Фиорентина (Флоренция)
|04.12.2011
|63' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|3:0
|Рома (Рим)
|86'
|27.11.2011
|58' -90'
|Палермо (Палермо)
|2:0
|Фиорентина (Флоренция)
|19.11.2011
|46' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|0:0
|Милан (Милан)
|06.11.2011
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|30.10.2011
|90' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|25.10.2011
|83' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|22.10.2011
|1' -84'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:2
|Катания (Катания)
|16.10.2011
|1' -90'
|Чезена (Чезена)
|0:0
|Фиорентина (Флоренция)
|02.10.2011
|55' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:2
|Лацио (Рим)
|24.09.2011
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|0:0
|Фиорентина (Флоренция)
|21.09.2011
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|3:0
|Парма (Парма)
|18.09.2011
|68' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:0
|Фиорентина (Флоренция)
|11.09.2011
|80' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:0
|Болонья (Болонья)