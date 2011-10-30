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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Дженоа
Фиорентина - Дженоа: обзор матча 30 октября 2011
Фиорентина
30.10.2011, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 0
Завершен
Дженоа
41'
А. Лаццари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Дженоа
Замена
С. Силва
️️️️
С. Йоветич
Замена
Д. Мунари
️️️️
Ромуло
Замена
К. Констан
️️️️
М. Росси
Замена
Х. Варгас
️️️️
А. Джилардино
Желтая карточка
Ч. Натали
Замена
К. Хоркера
️️️️
Ю. Куцка
ГОЛ! 1:0!
А. Лаццари
Пас отдал
М. Паскуаль
Желтая карточка
Ю. Куцка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
49
Ромуло
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Марко Росси
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Фиорентина
33
Нето
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
11
Джанни Мунари
ЦП
19
Сантьяго Силва
АП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
4-4-2
1
Боруц
21
Паскуаль
14
Натали
5
Гамберини
6
Кассани
13
Харджа
18
Монтоливо
49
Ромуло
10
Лаццари
19
Джилардино
9
Йоветич
4-4-2
1
Фрей
27
Место
3
Дайнелли
4
Гранквист
13
Антонелли
7
Росси
33
Куцка
44
Велозу
21
Меркель
7
Янкович
8
Паласио
19
Джилардино
11
Варгас
11
Варгас
19
Джилардино
49
Ромуло
11
Мунари
11
Мунари
49
Ромуло
9
Йоветич
19
Силва
19
Силва
9
Йоветич
7
Росси
19
Констан
19
Констан
7
Росси
33
Куцка
14
Хоркера
14
Хоркера
33
Куцка
Остались в запасе
Фиорентина
Дженоа
33
Нето
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
21
Кристиано Лупателли
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
Главный тренер
Альберто Малезани
Остались в запасе
33
Нето
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Альберто Малезани
Статистика матча Фиорентина - Дженоа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 17:55 (прямая)
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