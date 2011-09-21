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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Парма
Фиорентина - Парма: обзор матча 21 сентября 2011
Фиорентина
21.09.2011, среда, 22:45
Италия. Серия А, 4 тур
3 : 0
Завершен
Парма
46'
С. Йоветич
61'
А. Черчи
81'
С. Йоветич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Парма
Замена
М. Настасич
️️️️
А. Гамберини
Желтая карточка
Д. Биабиани
Замена
Д. Галлоппа
️️️️
А. Жадид
ГОЛ! 3:0!
С. Йоветич
Пас отдал
Х. Харджа
Замена
М. Блази
️️️️
С. Морроне
Замена
Ромуло
️️️️
А. Черчи
Замена
Х. Харджа
️️️️
Х. Варгас
Замена
Э. Креспо
️️️️
Ф. Модесто
ГОЛ! 2:0!
А. Черчи
Пас отдал
Х. Варгас
Желтая карточка
Г. Палетта
ГОЛ! 1:0!
С. Йоветич
Пас отдал
В. Бехрами
Желтая карточка
К. Дзаккардо
12'
Желтая карточка
А. Жадид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
19
Сантьяго Силва
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
10
Абдерраззак Жадид
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
77
Зе Эдуардо
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Фиорентина
33
Нето
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
49
Ромуло
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Парма
1
Никола Паварини
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
4-3-1-2
1
Боруц
21
Паскуаль
5
Гамберини
14
Натали
29
Де Сильвестри
11
Варгас
18
Монтоливо
85
Бехрами
19
Силва
7
Черчи
9
Йоветич
4-4-2
83
Миранте
5
Дзаккардо
29
Палетта
6
Лукарелли
18
Гобби
10
Жадид
4
Морроне
77
Зе Эдуардо
32
Модесто
10
Флоккари
14
Биабиани
5
Гамберини
22
Настасич
22
Настасич
5
Гамберини
7
Черчи
49
Ромуло
49
Ромуло
7
Черчи
11
Варгас
13
Харджа
13
Харджа
11
Варгас
4
Морроне
26
Блази
26
Блази
4
Морроне
10
Жадид
14
Галлоппа
14
Галлоппа
10
Жадид
32
Модесто
9
Креспо
9
Креспо
32
Модесто
Остались в запасе
Фиорентина
Парма
33
Нето
ВР
6
Маттиа Кассани
ПЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Синиша Михайлович
1
Никола Паварини
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
Главный тренер
Франко Коломба
Остались в запасе
33
Нето
ВР
6
Маттиа Кассани
ПЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Франко Коломба
Статистика матча Фиорентина - Парма
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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