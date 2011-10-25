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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Фиорентина
Ювентус - Фиорентина: обзор матча 25 октября 2011
Ювентус
25.10.2011, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 1
Завершен
Фиорентина
13'
Л. Бонуччи
63'
А. Матри
57'
С. Йоветич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Фиорентина
+2
Желтая карточка
Ч. Натали
Замена
М. Пациенца
️️️️
А. Видаль
Замена
П. Де Челье
️️️️
С. Пепе
Желтая карточка
К. Маркизио
Замена
С. Силва
️️️️
Х. Харджа
Замена
М. Эстигаррибия
️️️️
М. Вучинич
Желтая карточка
Д. Мунари
Замена
А. Льяич
️️️️
Х. Варгас
Желтая карточка
В. Бехрами
ГОЛ! 2:1!
А. Матри
Пас отдал
С. Пепе
ГОЛ! 1:1!
С. Йоветич
Пас отдал
Х. Варгас
Замена
А. Джилардино
️️️️
А. Черчи
Травма
М. Паскуаль
ГОЛ! 1:0!
Л. Бонуччи
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
15
Андреа Барцальи
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
13
Хуссин Харджа
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
11
Джанни Мунари
ПП
7
Алессио Черчи
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
24
Микеле Пациенца
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
19
Сантьяго Силва
АП
22
Адем Льяич
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
4-4-2
30
Сторари
15
Барцальи
19
Бонуччи
14
Кьеллини
2
Лихтштайнер
3
Пепе
21
Пирло
23
Видаль
10
Маркизио
21
Матри
9
Вучинич
4-4-2
1
Боруц
29
Де Сильвестри
14
Натали
5
Гамберини
21
Паскуаль
11
Мунари
13
Харджа
85
Бехрами
11
Варгас
9
Йоветич
7
Черчи
3
Пепе
29
Де Челье
29
Де Челье
3
Пепе
9
Вучинич
18
Эстигаррибия
18
Эстигаррибия
9
Вучинич
23
Видаль
24
Пациенца
24
Пациенца
23
Видаль
13
Харджа
19
Силва
19
Силва
13
Харджа
11
Варгас
22
Льяич
22
Льяич
11
Варгас
7
Черчи
19
Джилардино
19
Джилардино
7
Черчи
Остались в запасе
Ювентус
Фиорентина
13
Александр Маннингер
ВР
11
Эльеро Элиа
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
33
Нето
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
11
Эльеро Элиа
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Ювентус - Фиорентина
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 22:40 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол" 20:00 (среда, 26 октября)
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