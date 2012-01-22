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Рафаэль Гарсия
Статистика
Рафаэль Гарсия - статистика
Завершил карьеру
14 января 1986 (40)
#6 | Полузащитник
188 см | 84 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Райо Вальекано
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
0 : 1
22.01.2012
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Райо Вальекано
1 : 3
11.12.2011
Спортинг
1' - 64'
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
3 : 1
04.12.2011
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Барселона
4 : 0
29.11.2011
Райо Вальекано
54' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Райо Вальекано
1 : 2
26.11.2011
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
0 : 0
20.11.2011
Райо Вальекано
85' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Райо Вальекано
4 : 0
06.11.2011
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
2 : 0
29.10.2011
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
2 : 0
26.10.2011
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
0 : 2
23.10.2011
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Расинг
1 : 1
01.10.2011
Райо Вальекано
46' - 90'
55'
Испания. Примера, 6 тур
Реал
6 : 2
24.09.2011
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
0 : 1
18.09.2011
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
1 : 1
28.08.2011
Райо Вальекано
Был в запасе
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