Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Суперкубок Италии 2012 Трофей Луиджи Берлускони 2012 Италия. Серия А 2011/2012 Кубок Америки 2011 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Суперкубок Италии 2010 Суперкубок УЕФА 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Италия. Кубок 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Кубок Конфедераций 2009 Лига Чемпионов 2009/2010 Суперкубок Италии 2009 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Германия. Бундеслига 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Германия. Бундеслига 2007/2008 Кубок Лиги Германии 2007 Кубок УЕФА 2007/2008