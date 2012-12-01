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Лусио
Статистика
Лусио - статистика
Завершил карьеру
8 мая 1978 (48)
#2 | Защитник
189 см | 84 кг
Бразилия | Португалия
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Суперкубок Италии 2012
Трофей Луиджи Берлускони 2012
Италия. Серия А 2011/2012
Кубок Америки 2011
Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Суперкубок Италии 2010
Суперкубок УЕФА 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат мира 2010
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Кубок Конфедераций 2009
Лига Чемпионов 2009/2010
Суперкубок Италии 2009
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Германия. Бундеслига 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Германия. Бундеслига 2007/2008
Кубок Лиги Германии 2007
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ювентус
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 15 тур
Ювентус
3 : 0
01.12.2012
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
1 : 0
25.11.2012
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
0 : 0
17.11.2012
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Пескара
1 : 6
10.11.2012
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Ювентус
1 : 3
03.11.2012
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 1
31.10.2012
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Ювентус
2 : 0
20.10.2012
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Сиена
1 : 2
07.10.2012
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Ювентус
4 : 1
29.09.2012
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
0 : 0
25.09.2012
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
2 : 0
22.09.2012
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1 : 3
16.09.2012
Ювентус
Был в запасе
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