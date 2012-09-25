Лусио - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Лусио
|Команда
|Палмейрас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 мая 1978 (44 года)
|Рост
|189
|Вес
|84
|Имя
|Лусио
|Команда
|Палмейрас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 мая 1978 (44 года)
|Рост
|189
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ювентус
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.12.2012
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Торино (Турин)
|25.11.2012
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:0
|Ювентус (Турин)
|17.11.2012
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|0:0
|Лацио (Рим)
|10.11.2012
|Был в запасе
|Пескара (Пескара)
|1:6
|Ювентус (Турин)
|03.11.2012
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:3
|Интер (Милан)
|31.10.2012
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|20.10.2012
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Наполи (Неаполь)
|07.10.2012
|Был в запасе
|Сиена (Сиена)
|1:2
|Ювентус (Турин)
|29.09.2012
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|4:1
|Рома (Рим)
|25.09.2012
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:0
|Ювентус (Турин)
|22.09.2012
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Кьево (Верона)
|16.09.2012
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:3
|Ювентус (Турин)