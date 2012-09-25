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    Лусио - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Лусио
    Команда Палмейрас
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 мая 1978 (44 года)
    Рост 189
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ювентус 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.12.2012 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:0 Торино (Турин)
    25.11.2012 Был в запасе Милан (Милан) 1:0 Ювентус (Турин)
    17.11.2012 Был в запасе Ювентус (Турин) 0:0 Лацио (Рим)
    10.11.2012 Был в запасе Пескара (Пескара) 1:6 Ювентус (Турин)
    03.11.2012 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:3 Интер (Милан)
    31.10.2012 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:1 Болонья (Болонья)
    20.10.2012 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:0 Наполи (Неаполь)
    07.10.2012 Был в запасе Сиена (Сиена) 1:2 Ювентус (Турин)
    29.09.2012 Был в запасе Ювентус (Турин) 4:1 Рома (Рим)
    25.09.2012 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 0:0 Ювентус (Турин)
    22.09.2012 1' -90' Ювентус (Турин) 2:0 Кьево (Верона)
    16.09.2012 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:3 Ювентус (Турин)
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