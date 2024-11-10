Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Руслан Сахалбаев - статистика

Завершил карьеру
27 июня 1984 (42), Алматы
#13 | Полузащитник
168 см
Казахстан
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кайсар
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Кайсар
2 : 0
10.11.2024
Тобол
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайсар
5 : 1
20.10.2024
Шахтер Караганда
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат
1 : 0
21.09.2024
Кайсар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Кайсар
0 : 1
18.09.2024
Астана
1' - 73'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Кайсар
2 : 1
31.08.2024
Ордабасы
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Кайсар
0 : 0
24.08.2024
Жетысу
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Актобе
1 : 1
18.08.2024
Кайсар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Атырау
2 : 2
03.08.2024
Кайсар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Кайсар
2 : 1
13.07.2024
Елимай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Ордабасы
2 : 1
29.06.2024
Кайсар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Жетысу
1 : 2
22.06.2024
Кайсар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Кайсар
1 : 1
15.06.2024
Туран
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Тобол
1 : 2
01.06.2024
Кайсар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Кайсар
1 : 0
18.05.2024
Женис
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Астана
1 : 1
12.05.2024
Кайсар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
05.05.2024
Кайсар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Кайсар
1 : 0
27.04.2024
Кайрат
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Кайсар
1 : 1
20.04.2024
Атырау
1' - 67'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Елимай
1 : 0
06.04.2024
Кайсар
1' - 63'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Кайсар
0 : 3
06.03.2024
Кызыл-Жар
1' - 74'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Кайсар
1 : 3
01.03.2024
Актобе
1' - 68'
Главные новости
ФотоФедотов оценил удаление Максименко с «Акроном»
18:19
РПЛ. «Спартак» с трудом обыграл «Акрон» (2:1), Максименко вновь получил красную
18:12
33
ВидеоАкинфеев назвал лучшего тренера, с которым работал – ему сегодня исполнилось 80 лет
17:41
4
Зидан назвал футболиста, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Кейна
17:22
1
Игрок «Спартака» пропустит месяц из-за травмы
17:14
2
Мостовой назвал клоуном и чертом тренера из РПЛ
16:59
15
Ротенберг ждет, что Галактионов заплатит «Локо» 60 миллионов рублей
16:42
8
«Локомотиву» предложили двух российских тренеров вместо Галактионова
16:06
4
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
15:53
9
ВидеоКруговой проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
15:32
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+