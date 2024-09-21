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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайрат - Кайсар
Кайрат - Кайсар: обзор матча 21 сентября 2024
Кайрат
21.09.2024, суббота, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Кайсар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
33
Юг Станоев
ПВ
11
Жоао Пауло
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Кайсар
88
Степан Сикач
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
15
Йован Пайович
ЦЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
5
Горан Миложко
ОП
10
Думан Нарзилдаев
ОП
77
Василий Совпель
ОП
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Олжас Байбек
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
99
Junior Kameni
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
30
Шохназар Норбеков
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Ульянов
28
Сорокин
14
Мартынович
15
Арад
6
Юлдошев
44
Гадрани
23
Ульшин
55
Громыко
33
Станоев
93
Сантана
11
Пауло
3-5-1-1
88
Сикач
56
Юденков
3
Толегенов
15
Пайович
17
Калмуратов
5
Миложко
10
Нарзилдаев
77
Совпель
40
Кобуладзе
73
Жалмукан
40
Жаксылыков
Остались в запасе
Кайрат
Кайсар
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Олжас Байбек
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
99
Junior Kameni
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
30
Шохназар Норбеков
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Олжас Байбек
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Остались в запасе
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
99
Junior Kameni
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
30
Шохназар Норбеков
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Виктор Кумыков
Статистика матча Кайрат - Кайсар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
- : -
10.12.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
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