Сергей Ситало - статистика
#31 | Вратарь
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Ситало
|Команда
|Таврия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Магадан
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|192
|Вес
|87
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Ситало
|Команда
|Таврия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Магадан
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|192
|Вес
|87
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Таврия
|1
|-3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2014
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:3
|Мариуполь (Мариуполь)
|04.05.2014
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|0:1
|Металлург (Донецк)
|28.04.2014
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|1:1
|Таврия (Симферополь)
|23.04.2014
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|20.04.2014
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|0:1
|Карпаты (Львов)
|16.03.2014
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|1:2
|Динамо (Киев)
|30.11.2013
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|24.11.2013
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|2:2
|Волынь (Луцк)
|09.11.2013
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|0:0
|Таврия (Симферополь)
|02.11.2013
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Таврия (Симферополь)
|20.10.2013
|Был в запасе
|Металлург (Донецк)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|30.08.2013
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|3:1
|Металлург (Запорожье)
|25.08.2013
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|1:2
|Черноморец (Одесса)
|18.08.2013
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|2:0
|Таврия (Симферополь)
|10.08.2013
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|0:4
|Шахтер (Донецк)