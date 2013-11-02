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    Сергей Ситало - статистика

    #31 | Вратарь
    Имя Сергей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Ситало
    Команда Таврия
    Состав Основной
    Родной город Магадан
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 20 декабря 1986 (36 лет)
    Рост 192
    Вес 87
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Таврия 1 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2014 1' -90' Таврия (Симферополь) 0:3 Мариуполь (Мариуполь)
    04.05.2014 Был в запасе Таврия (Симферополь) 0:1 Металлург (Донецк)
    28.04.2014 Был в запасе Ворскла (Полтава) 1:1 Таврия (Симферополь)
    23.04.2014 Был в запасе Шахтер (Донецк) 2:1 Таврия (Симферополь)
    20.04.2014 Был в запасе Таврия (Симферополь) 0:1 Карпаты (Львов)
    16.03.2014 Был в запасе Таврия (Симферополь) 1:2 Динамо (Киев)
    30.11.2013 Был в запасе Говерла (Ужгород) 2:1 Таврия (Симферополь)
    24.11.2013 Был в запасе Таврия (Симферополь) 2:2 Волынь (Луцк)
    09.11.2013 Был в запасе Заря (Луганск) 0:0 Таврия (Симферополь)
    02.11.2013 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 1:2 Таврия (Симферополь)
    20.10.2013 Был в запасе Металлург (Донецк) 2:1 Таврия (Симферополь)
    30.08.2013 Был в запасе Таврия (Симферополь) 3:1 Металлург (Запорожье)
    25.08.2013 Был в запасе Таврия (Симферополь) 1:2 Черноморец (Одесса)
    18.08.2013 Был в запасе Динамо (Киев) 2:0 Таврия (Симферополь)
    10.08.2013 Был в запасе Таврия (Симферополь) 0:4 Шахтер (Донецк)
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