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Аделаида Юнайтед
Хуан Муньис
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€ 250 тыс
Хуан Муньис - статистика
Аделаида Юнайтед
14 марта 1992 (34), Хихон
#10 | Полузащитник
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Атромитос
11
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 13 тур
Панатинаикос
2 : 0
13.11.2022
Атромитос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
2 : 0
09.11.2022
Астерас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 11 тур
Атромитос
0 : 0
05.11.2022
Арис
88' - 90'
90'
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
0 : 2
22.10.2022
Волос
1' - 26'
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
1 : 0
16.10.2022
Атромитос
1' - 70'
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
2 : 1
10.10.2022
ПАС
60' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 0
02.10.2022
Атромитос
70' - 90'
78'
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
0 : 0
17.09.2022
ПАС Ламия
79' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Ионикос
1 : 4
10.09.2022
Атромитос
1' - 46'
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 1
04.09.2022
Панетоликос
1' - 80'
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАОК
2 : 1
28.08.2022
Атромитос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
Атромитос
3 : 1
20.08.2022
ОФИ
1' - 65'
45'
50'
50'
43'
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