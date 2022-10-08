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    Тимоти Дерейк - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Тимоти
    Фамилия Дерейк
    Команда Зюлте-Варегем
    Состав Основной
    Родной город Дендермонд
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 мая 1987 (35 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.02.2023 1' - 90' Зюлте-Варегем 1:1 Остенде Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зюлте-Варегем 14 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.02.2023 1' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 1:1 Остенде (Остенде)
    29.01.2023 1' -66' Зюлте-Варегем (Варегем) 1:2 Брюгге (Брюгге)
    21.01.2023 1' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 1:1 Вестерло (Вестерло)
    18.01.2023 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:3 Зюлте-Варегем (Варегем)
    14.01.2023 1' -90' Генк (Генк) 1:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
    08.01.2023 1' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 2:0 Мехелен (Мехелен)
    23'
    27.12.2022 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 2:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
    20.10.2022 1' -54' Зюлте-Варегем (Варегем) 3:2 Андерлехт (Брюссель)
    39'
    15.10.2022 1' -90' Кортрейк (Кортрейк) 1:3 Зюлте-Варегем (Варегем)
    08.10.2022 1' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 2:5 Оуд-Хеверли (Левен)
    01.10.2022 1' -90' Вестерло (Вестерло) 2:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
    58'
    17.09.2022 59' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 0:3 Сент-Труйден (Брюссель)
    11.09.2022 Был в запасе Гент (Гент) 2:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
    04.09.2022 54' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 1:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    27.08.2022 90' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Зюлте-Варегем (Варегем)
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