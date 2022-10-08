Тимоти Дерейк - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Тимоти
|Фамилия
|Дерейк
|Команда
|Зюлте-Варегем
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дендермонд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Тимоти
|Фамилия
|Дерейк
|Команда
|Зюлте-Варегем
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дендермонд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.02.2023
|1' - 90'
|Зюлте-Варегем
|1:1
|Остенде
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зюлте-Варегем
|14
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.02.2023
|1' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:1
|Остенде (Остенде)
|29.01.2023
|1' -66'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:2
|Брюгге (Брюгге)
|21.01.2023
|1' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|18.01.2023
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:3
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|14.01.2023
|1' -90'
|Генк (Генк)
|1:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|08.01.2023
|1' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|2:0
|Мехелен (Мехелен)
|23'
|27.12.2022
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|20.10.2022
|1' -54'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|3:2
|Андерлехт (Брюссель)
|39'
|15.10.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:3
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|08.10.2022
|1' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|2:5
|Оуд-Хеверли (Левен)
|01.10.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|58'
|17.09.2022
|59' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|0:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|2:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|04.09.2022
|54' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|27.08.2022
|90' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Зюлте-Варегем (Варегем)