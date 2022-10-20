Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Андерлехт
Зюлте-Варегем - Андерлехт: обзор матча 20 октября 2022
Зюлте-Варегем
20.10.2022, четверг, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
3 : 2
Завершен
Андерлехт
5'
Й. Фоссен
80'
А. Сиссако
90+5'
З. Гано
41'
Ф. Силва (П)
58'
А. Диавара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зюлте-Варегем - Андерлехт
Желтая карточка
З. Гано
90'
+10
ГОЛ! 3:2!
З. Гано
Пас отдал
А. Чиранни
90'
+5
Желтая карточка
А. Сиссако
90'
+3
Желтая карточка
А. Ндур
90'
+2
86'
Замена
С. Эспозито
️️️️
Ф. Силва
ГОЛ! 2:2!
А. Сиссако
Пас отдал
Н. Ромменс
80'
Замена
А. Сиссако
️️️️
M. Tambedou
73'
73'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
М. Стройкенс
Желтая карточка
M. Tambedou
72'
Замена
А. Драмбаев
️️️️
Л. Виген
68'
Замена
З. Гано
️️️️
Ч. Оффор
68'
Желтая карточка
Й. Фоссен
64'
58'
ГОЛ! 1:2!
А. Диавара
Пас отдал
Я. Версхарен
Замена
Б. Сермо
️️️️
Т. Дерейк
54'
46'
Замена
Я. Версхарен
️️️️
Л. Стассен
Замена
А. Ндур
️️️️
А. Фадера
46'
46'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
М. Н'Диайе
45'
+1
Желтая карточка
З. Дебаст
41'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Силва
Желтая карточка
Т. Дерейк
39'
Желтая карточка
А. Чиранни
19'
Желтая карточка
Ч. Оффор
15'
ГОЛ! 1:0!
Й. Фоссен
Пас отдал
Н. Мироши
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
20
Moudou Tambedou
ЦЗ
29
Lukas Willen
ЦП
20
Новатус Мироши
ЦП
8
Николас Ромменс
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
39
Алие Фадера
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
19
Люка Стассен
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
25
Рави Цука
ЦЗ
5
Бент Сермо
ЦЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
18
Мамаду Сангаре
ЦП
8
Абдулайе Сиссако
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
1-4-5
69
Бостин
20
29
8
Ромменс
13
Виген
20
Мироши
2
Чиранни
39
Фадера
9
Оффор
4
Дерейк
9
Фоссен
3-3-1-3
1
ван Кромбрадж
14
Вертонген
29
Худт
6
Дебаст
62
Мурильо
24
Диавара
16
Н'Диайе
10
Арнстад
29
Стройкенс
19
Стассен
21
Силва
13
Виген
14
Драмбаев
14
Драмбаев
13
Виген
4
Дерейк
5
Сермо
5
Сермо
4
Дерейк
20
8
Сиссако
8
Сиссако
20
39
Фадера
25
Ндур
25
Ндур
39
Фадера
9
Оффор
9
Гано
9
Гано
9
Оффор
19
Стассен
16
Версхарен
16
Версхарен
19
Стассен
16
Н'Диайе
9
Амузу
9
Амузу
16
Н'Диайе
29
Стройкенс
18
Ашимеру
18
Ашимеру
29
Стройкенс
21
Силва
94
Эспозито
94
Эспозито
21
Силва
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Андерлехт
1
Сэмми Боссут
ВР
25
Рави Цука
ЦЗ
18
Мамаду Сангаре
ЦП
Главный тренер
Франки Дюри
26
Колин Коосеманс
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
Остались в запасе
1
Сэмми Боссут
ВР
25
Рави Цука
ЦЗ
18
Мамаду Сангаре
ЦП
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Зюлте-Варегем - Андерлехт
8
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
8
1
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Регенбоогстадион
Новости команд
Все
Зюлте-Варегем
Андерлехт
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:39
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:39
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+