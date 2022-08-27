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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Зюлте-Варегем
Серкль Брюгге - Зюлте-Варегем: обзор матча 27 августа 2022
Серкль Брюгге
27.08.2022, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Зюлте-Варегем
11'
А. Уэда
16'
Н. Ромменс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Зюлте-Варегем
90'
Замена
S. Braem
️️️️
Р. Цука
90'
Замена
Т. Дерейк
️️️️
Й. Фоссен
84'
Замена
А. Чиранни
️️️️
А. Фадера
Замена
Хейтор
️️️️
Р. Декостер
84'
Замена
А. Франсис
️️️️
Т. Сомерс
66'
65'
Замена
М. Сангаре
️️️️
Д. Рамирес
52'
Желтая карточка
Н. Ромменс
Желтая карточка
Б. Попович
50'
16'
ГОЛ! 1:1!
Н. Ромменс
Пас отдал
А. Фадера
ГОЛ! 1:0!
А. Уэда
Пас отдал
К. Данке
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
99
Радослав Майецки
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
29
Луи Торрес
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
8
Робб Декостер
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
24
Тибо Сомерс
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
20
Moudou Tambedou
ЦЗ
25
Рави Цука
ЦЗ
8
Абдулайе Сиссако
ЦП
8
Николас Ромменс
ЦП
20
Новатус Мироши
ЦП
16
Даниэль Рамирес
ЦП
3
Борха Лопес
ЦФ
39
Алие Фадера
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Серкль Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Кристиан Равик
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
17
Абу Франсис
ЦП
29
Teun Wilke
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
24
Жан Марселен
ЦФ
Зюлте-Варегем
50
Sef van Damme
ВР
69
Луи Бостин
ВР
29
Lukas Willen
ЦП
18
Мамаду Сангаре
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
35
Lennert Hallaert
ЦФ
34
Stan Braem
ЦФ
1-4-5
99
Майецки
5
Попович
29
Торрес
22
Лопеш
10
Хотич
28
ван дер Брюгген
2
Даланд
9
Данке
24
Сомерс
18
Уэда
8
Декостер
3-4-3
1
Боссут
20
25
Цука
14
Драмбаев
8
Ромменс
20
Мироши
16
Рамирес
8
Сиссако
9
Фоссен
39
Фадера
3
Лопес
8
Декостер
5
Хейтор
5
Хейтор
8
Декостер
24
Сомерс
17
Франсис
17
Франсис
24
Сомерс
16
Рамирес
18
Сангаре
18
Сангаре
16
Рамирес
39
Фадера
2
Чиранни
2
Чиранни
39
Фадера
9
Фоссен
4
Дерейк
4
Дерейк
9
Фоссен
25
Цука
34
34
25
Цука
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Зюлте-Варегем
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Кристиан Равик
ЦЗ
29
Teun Wilke
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
24
Жан Марселен
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
50
Sef van Damme
ВР
69
Луи Бостин
ВР
29
Lukas Willen
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
35
Lennert Hallaert
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Кристиан Равик
ЦЗ
29
Teun Wilke
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
24
Жан Марселен
ЦФ
Остались в запасе
50
Sef van Damme
ВР
69
Луи Бостин
ВР
29
Lukas Willen
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
35
Lennert Hallaert
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Серкль Брюгге - Зюлте-Варегем
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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