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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Зюлте-Варегем
Андерлехт - Зюлте-Варегем: обзор матча 18 января 2023
Андерлехт
18.01.2023, среда, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
2 : 3
Завершен
Зюлте-Варегем
35'
Б. Раман
36'
Б. Раман
11'
З. Гано
62'
А. Ндур
75'
А. Фадера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Зюлте-Варегем
Желтая карточка
Ф. Амузу
90'
+6
Замена
Н. Ангуло
️️️️
М. Н'Диайе
87'
86'
Замена
Ш. Тиам
️️️️
А. Чиранни
86'
Замена
К. Палумец
️️️️
Р. Вормер
79'
Замена
Д. Рамирес
️️️️
Н. Ромменс
75'
ГОЛ! 2:3!
А. Фадера
66'
Замена
Й. Фоссен
️️️️
К. Брюлс
Замена
А. Дрейер
️️️️
Б. Раман
66'
62'
ГОЛ! 2:2!
А. Ндур
Пас отдал
Р. Вормер
59'
Желтая карточка
А. Чиранни
46'
Замена
А. Ндур
️️️️
Б. Сермо
ГОЛ! 2:1!
Б. Раман
Пас отдал
Ф. Амузу
36'
ГОЛ! 1:1!
Б. Раман
Пас отдал
М. Н'Диайе
35'
27'
Желтая карточка
Н. Ромменс
11'
ГОЛ! 0:1!
З. Гано
Пас отдал
А. Фадера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
5
Бент Сермо
ЦЗ
2
Алессандро Чиранни
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
8
Николас Ромменс
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
22
Кристиан Брюлс
АП
3
Борха Лопес
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Андерс Дрейер
ПВ
19
Люка Стассен
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
16
Даниэль Рамирес
ЦП
19
Шейк Тиам
ЦФ
80
Кевор Палумец
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
4-4-2
1
Вербрюгген
16
Н'Диайе
6
Дебаст
14
Вертонген
62
Мурильо
18
Ашимеру
16
Версхарен
9
Амузу
16
Требель
29
Стройкенс
14
Раман
2-1-2-2-3
1
Боссут
2
Чиранни
5
Сермо
8
Сиссако
8
Ромменс
25
Вормер
22
Брюлс
39
Фадера
4
Дерейк
9
Гано
3
Лопес
14
Раман
10
Дрейер
10
Дрейер
14
Раман
16
Н'Диайе
10
Ангуло
10
Ангуло
16
Н'Диайе
8
Ромменс
16
Рамирес
16
Рамирес
8
Ромменс
5
Сермо
25
Ндур
25
Ндур
5
Сермо
2
Чиранни
19
Тиам
19
Тиам
2
Чиранни
25
Вормер
80
Палумец
80
Палумец
25
Вормер
22
Брюлс
9
Фоссен
9
Фоссен
22
Брюлс
Остались в запасе
Андерлехт
Зюлте-Варегем
26
Колин Коосеманс
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
6
Тео Леони
АП
19
Люка Стассен
ЦФ
69
Луи Бостин
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
6
Тео Леони
АП
19
Люка Стассен
ЦФ
Остались в запасе
69
Луи Бостин
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Андерлехт - Зюлте-Варегем
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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