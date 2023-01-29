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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Брюгге
Зюлте-Варегем - Брюгге: обзор матча 29 января 2023
Зюлте-Варегем
29.01.2023, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Брюгге
32'
А. Ндур
7'
Н. Ланг
45+6'
Х. Ванакен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зюлте-Варегем - Брюгге
Желтая карточка
А. Фадера
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
К. Соуа
Красная карточка
Б. Лопес
85'
82'
Желтая карточка
Б. Мехеле
Желтая карточка
Б. Лопес
80'
78'
Замена
К. Соуа
️️️️
Р. Яремчук
Замена
Д. Рамирес
️️️️
Н. Ромменс
76'
Замена
Ч. Оффор
️️️️
Й. Фоссен
75'
75'
Замена
М. Ритс
️️️️
К. Нильсен
75'
Замена
А. Силла
️️️️
Д. Боята
Замена
А. Драмбаев
️️️️
Т. Дерейк
66'
65'
Желтая карточка
Х. Ванакен
60'
Замена
Б. Мехеле
️️️️
К. Мата
45'
+6
ГОЛ! 1:2!
Х. Ванакен
Пас отдал
Б. Мейер
ГОЛ! 1:1!
А. Ндур
32'
20'
Желтая карточка
Д. Боята
17'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
Ф. Хутгла
7'
ГОЛ! 0:1!
Н. Ланг
Пас отдал
Х. Ванакен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
3
Борха Лопес
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
2
Алессандро Чиранни
ПЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
39
Алие Фадера
ЛВ
20
Новатус Мироши
ОП
8
Абдулайе Сиссако
ОП
8
Николас Ромменс
ЦП
22
Кристиан Брюлс
АП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
50
Sef van Damme
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
19
Шейк Тиам
ЦЗ
5
Бент Сермо
ПЗ
80
Кевор Палумец
ЦП
16
Даниэль Рамирес
ЦП
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Брюгге
39
Джозеф Барсик
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
23
Матс Ритс
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
11
Роман Яремчук
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Боссут
3
Лопес
4
Дерейк
2
Чиранни
20
Мироши
8
Сиссако
8
Ромменс
39
Фадера
22
Брюлс
25
Ндур
9
Фоссен
3-1-3-2-1
22
Миньоле
3
Одои
28
Боята
5
Мейер
25
Онидика
22
Мата
20
Ванакен
70
Ланг
70
Сков Ольсен
9
Хутгла
94
Нильсен
4
Дерейк
14
Драмбаев
14
Драмбаев
4
Дерейк
8
Ромменс
16
Рамирес
16
Рамирес
8
Ромменс
9
Фоссен
9
Оффор
9
Оффор
9
Фоссен
22
Мата
44
Мехеле
44
Мехеле
22
Мата
28
Боята
21
Силла
21
Силла
28
Боята
94
Нильсен
23
Ритс
23
Ритс
94
Нильсен
Яремчук
14
Соуа
14
Соуа
Яремчук
9
Хутгла
11
Яремчук
11
Яремчук
9
Хутгла
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Брюгге
69
Луи Бостин
ВР
50
Sef van Damme
ВР
19
Шейк Тиам
ЦЗ
5
Бент Сермо
ПЗ
80
Кевор Палумец
ЦП
Главный тренер
Франки Дюри
39
Джозеф Барсик
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Остались в запасе
69
Луи Бостин
ВР
50
Sef van Damme
ВР
19
Шейк Тиам
ЦЗ
5
Бент Сермо
ПЗ
80
Кевор Палумец
ЦП
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Карл Хефкенс
Статистика матча Зюлте-Варегем - Брюгге
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
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