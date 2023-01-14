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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Зюлте-Варегем
Генк - Зюлте-Варегем: обзор матча 14 января 2023
Генк
14.01.2023, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Зюлте-Варегем
10'
Й. Сор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Зюлте-Варегем
89'
Желтая карточка
Н. Мироши
Замена
Д. Гесенс
️️️️
М. Трезор
87'
81'
Замена
Ч. Оффор
️️️️
Н. Ромменс
75'
Замена
А. Ндур
️️️️
З. Гано
75'
Замена
Д. Рамирес
️️️️
Р. Вормер
Замена
А. Уаттара
️️️️
Б. Хейнен
72'
Замена
П. Онуачу
️️️️
Й. Сор
72'
Замена
Б. Эль-Ханнус
️️️️
Н. Кастро
72'
Желтая карточка
А. Пресиадо
57'
53'
Желтая карточка
К. Брюлс
Желтая карточка
М. Саматта
52'
ГОЛ! 1:0!
Й. Сор
Пас отдал
М. Трезор
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
31
Майк Трезор
АП
8
Николас Кастро
АП
11
Йира Сор
ПВ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
5
Бент Сермо
ЦЗ
2
Алессандро Чиранни
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
20
Новатус Мироши
ОП
8
Абдулайе Сиссако
ОП
25
Рууд Вормер
ЦП
8
Николас Ромменс
ЦП
22
Кристиан Брюлс
АП
9
Зинхо Гано
ЦФ
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
30
Пол Онуачу
ЦФ
3
Матисс Дидден
ЦФ
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
25
Алиун Ндур
ЛВ
16
Даниэль Рамирес
ЦП
3
Борха Лопес
ЦФ
19
Шейк Тиам
ЦФ
80
Кевор Палумец
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
4-2-3-1
26
Вандевордт
3
Артеага
46
Куэста
3
МакКензи
23
Пресиадо
8
Хейнен
17
Грошовски
31
Трезор
8
Кастро
11
Сор
38
Саматта
2-2-2-2-2
1
Боссут
2
Чиранни
5
Сермо
20
Мироши
8
Сиссако
25
Вормер
8
Ромменс
22
Брюлс
39
Фадера
4
Дерейк
9
Гано
8
Хейнен
32
Уаттара
32
Уаттара
8
Хейнен
31
Трезор
25
Гесенс
25
Гесенс
31
Трезор
8
Кастро
11
Эль-Ханнус
11
Эль-Ханнус
8
Кастро
11
Сор
30
Онуачу
30
Онуачу
11
Сор
25
Вормер
16
Рамирес
16
Рамирес
25
Вормер
9
Гано
25
Ндур
25
Ндур
9
Гано
8
Ромменс
9
Оффор
9
Оффор
8
Ромменс
Остались в запасе
Генк
Зюлте-Варегем
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
3
Матисс Дидден
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
69
Луи Бостин
ВР
3
Борха Лопес
ЦФ
19
Шейк Тиам
ЦФ
80
Кевор Палумец
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
3
Матисс Дидден
ЦФ
Остались в запасе
69
Луи Бостин
ВР
3
Борха Лопес
ЦФ
19
Шейк Тиам
ЦФ
80
Кевор Палумец
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Генк - Зюлте-Варегем
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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