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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Зюлте-Варегем
Сент-Труйден - Зюлте-Варегем: обзор матча 27 декабря 2022
Сент-Труйден
27.12.2022, вторник, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Зюлте-Варегем
28'
Д. Хаяси
70'
Д. Бруно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Зюлте-Варегем
75'
Замена
Ч. Оффор
️️️️
А. Сиссако
ГОЛ! 2:0!
Д. Бруно
Пас отдал
К. Брюлс
70'
Замена
С. Ван Дессел
️️️️
Э. Жуниор Бока
61'
58'
Замена
П. Демба Диоп
️️️️
Н. Ромменс
58'
Замена
Н. Мироши
️️️️
А. Ндур
56'
Желтая карточка
M. Tambedou
36'
Красная карточка
Б. Сермо
ГОЛ! 1:0!
Д. Хаяси
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
1
Даниэль Шмидт
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
22
Волке Янссенс
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
6
Матте Сметс
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
22
Кристиан Брюлс
АП
9
Джанни Бруно
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
20
Moudou Tambedou
ЦЗ
5
Бент Сермо
ЦЗ
2
Алессандро Чиранни
ПЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
39
Алие Фадера
ЛВ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
8
Николас Ромменс
ЦП
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
3
Борха Лопес
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
2
Fábio Baptista
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
32
Андреа Либрики
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
8
Ferre Slegers
ЦП
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
20
Новатус Мироши
ОП
13
Лассе Виген
ЦП
16
Даниэль Рамирес
ЦП
14
Папе Демба Диоп
ЦП
19
Шейк Тиам
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Шмидт
17
Бока
22
Янссенс
37
Ляйстнер
14
Хасиока
6
Сметс
34
Бойя
22
Брюлс
30
Оказаки
91
Хаяси
9
Бруно
3-1-1-2-3
69
Бостин
2
Чиранни
5
Сермо
20
8
Сиссако
8
Ромменс
25
Ндур
39
Фадера
9
Гано
3
Лопес
4
Дерейк
17
Бока
19
Ван Дессел
19
Ван Дессел
17
Бока
25
Ндур
20
Мироши
20
Мироши
25
Ндур
8
Ромменс
14
Диоп
14
Диоп
8
Ромменс
8
Сиссако
9
Оффор
9
Оффор
8
Сиссако
Остались в запасе
Сент-Труйден
Зюлте-Варегем
12
Йо Коппенс
ВР
2
Fábio Baptista
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
32
Андреа Либрики
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
8
Ferre Slegers
ЦП
Главный тренер
Петер Маес
1
Сэмми Боссут
ВР
13
Лассе Виген
ЦП
16
Даниэль Рамирес
ЦП
19
Шейк Тиам
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
2
Fábio Baptista
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
32
Андреа Либрики
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
8
Ferre Slegers
ЦП
Остались в запасе
1
Сэмми Боссут
ВР
13
Лассе Виген
ЦП
16
Даниэль Рамирес
ЦП
19
Шейк Тиам
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Сент-Труйден - Зюлте-Варегем
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Штайен
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