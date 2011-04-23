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    Николас Пеньяилильо - статистика

    Имя Николас
    Фамилия Пеньяилильо
    Состав Основной
    Родной город Винья-дель-Мар
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 июня 1991 (31 год)
    Рост 176
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит (мол) 14 1 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.06.2011 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    52'
    21.06.2011 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 3:0 Академия Кубань (Краснодар)
    13.06.2011 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    90'
    09.06.2011 1' -69' Динамо (мол) (Москва) 1:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    28.05.2011 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:0 Спартак М (мол) (Москва)
    20.05.2011 1' -61' Томь (мол) (Томск) 1:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    14.05.2011 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:1 Рубин (мол) (Казань)
    59'
    07.05.2011 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:0 Локомотив (мол) (Москва)
    30.04.2011 1' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 3:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    75'
    23.04.2011 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    16.04.2011 1' -58' Амкар (мол) (Пермь) 1:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    09.04.2011 1' -18' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    02.04.2011 1' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    7'
    20.03.2011 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    60'
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