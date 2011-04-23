|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит (мол)
|14
|1
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.06.2011
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|52'
|21.06.2011
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|13.06.2011
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|90'
|09.06.2011
|1' -69'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|28.05.2011
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|20.05.2011
|1' -61'
|Томь (мол) (Томск)
|1:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|14.05.2011
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Рубин (мол) (Казань)
|59'
|07.05.2011
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|30.04.2011
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|3:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|75'
|23.04.2011
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|16.04.2011
|1' -58'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|09.04.2011
|1' -18'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|02.04.2011
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|7'
|20.03.2011
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|60'