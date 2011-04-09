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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - ЦСКА (мол)
Зенит (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 09 апреля 2011
Зенит (мол)
09.04.2011, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - ЦСКА (мол)
Замена
М. Сафин
️️️️
А. Васильев
Желтая карточка
А. Полюткин
Замена
А. Полюткин
️️️️
Б. Хадарцев
Замена
Е. Марков
️️️️
Н. Бочаров
Желтая карточка
А. Амбарцумян
Замена
А. Манюков
️️️️
А. Васильев
Замена
А. Амбарцумян
️️️️
Д. Хурцидзе
Желтая карточка
С. Федотов
Желтая карточка
А. Васильев
Замена
П. Шувалов
️️️️
С. Мурихин
Замена
А. Панфилов
️️️️
С. Матяш
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
Г. Засеев
Замена
С. Сердеров
️️️️
М. Султонов
Замена
М. Батов
️️️️
П. Могилевец
+1
Желтая карточка
А. Васильев
Замена
А. Васильев
️️️️
Н. Пеньяилильо
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
0
Николас Пеньяилильо
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
34
Никита Бочаров
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
ЦСКА (мол)
71
Сергей Ревякин
ВР
7
Павел Дроздов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
8
Егор Иванов
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Зенит (мол)
4
Андрей Васильев
ЛЗ
2
Александр Манюков
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
93
Алексей Панфилов
ЦФ
60
Павел Шувалов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
ЦСКА (мол)
1
Иван Скрипник
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
44
Марсель Сафин
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
3-2-3-2
1
Зайцев
0
Пеньяилильо
5
Чеминава
88
Телегин
3
Костин
98
Петров
33
Мурихин
28
Могилевец
34
Бочаров
10
Матяш
9
Цыганов
4-3-2-1
71
Ревякин
22
Тен
7
Дроздов
4
Никитин
8
Федотов
8
Иванов
7
Засеев
17
Васильев
28
Султонов
10
Хурцидзе
92
Кобзарь
10
Матяш
93
Панфилов
93
Панфилов
10
Матяш
33
Мурихин
60
Шувалов
60
Шувалов
33
Мурихин
Васильев
2
Манюков
2
Манюков
Васильев
0
Пеньяилильо
4
Васильев
4
Васильев
0
Пеньяилильо
28
Могилевец
17
Батов
17
Батов
28
Могилевец
34
Бочаров
20
Марков
20
Марков
34
Бочаров
7
Засеев
10
Хадарцев
10
Хадарцев
7
Засеев
Хадарцев
20
Полюткин
20
Полюткин
Хадарцев
17
Васильев
44
Сафин
44
Сафин
17
Васильев
28
Султонов
28
Сердеров
28
Сердеров
28
Султонов
10
Хурцидзе
10
Амбарцумян
10
Амбарцумян
10
Хурцидзе
Остались в запасе
Зенит (мол)
ЦСКА (мол)
Главный тренер
Анатолий Давыдов
1
Иван Скрипник
ВР
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
Остались в запасе
1
Иван Скрипник
ВР
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Зенит (мол) - ЦСКА (мол)
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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