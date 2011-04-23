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    Игорь Степанов - статистика

    #14 | Вратарь
    Имя Игорь
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Степанов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 6 января 1992 (31 год)
    Рост 187
    Вес 87
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Амкар (мол) 9 -11 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.07.2011 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:2 Амкар (мол) (Пермь)
    23.07.2011 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:1 Амкар (мол) (Пермь)
    25.06.2011 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 0:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    21.06.2011 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    17.06.2011 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 3:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    13.06.2011 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    09.06.2011 1' -90' Академия Кубань (Краснодар) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    07.05.2011 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 3:0 Амкар (мол) (Пермь)
    30.04.2011 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 1:2 Томь (мол) (Томск)
    23.04.2011 Был в запасе Рубин (мол) (Казань) 0:2 Амкар (мол) (Пермь)
    16.04.2011 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 1:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    08.04.2011 1' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 3:0 Амкар (мол) (Пермь)
    01.04.2011 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 2:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    19.03.2011 1' -46' Амкар (мол) (Пермь) 1:2 Локомотив (мол) (Москва)
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