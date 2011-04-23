|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкар (мол)
|9
|-11
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.07.2011
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|23.07.2011
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|25.06.2011
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|21.06.2011
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|17.06.2011
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|3:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|13.06.2011
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|09.06.2011
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|07.05.2011
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|30.04.2011
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:2
|Томь (мол) (Томск)
|23.04.2011
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|16.04.2011
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|08.04.2011
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|3:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|01.04.2011
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|19.03.2011
|1' -46'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:2
|Локомотив (мол) (Москва)