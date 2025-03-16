Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
ЧМ-2026
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Ямаль
Головин
Миранчук
Батраков
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
БроукБойз
Владимир Лобкарев
Трансферы
Владимир Лобкарев - трансферы
БроукБойз
17 сентября 1993 (32)
#52 | Нападающий
174 см | 67 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
16.03.25 / -
Родина Медиа
БроукБойз
?
25.11.23 / 16.03.25
Амкал
Родина Медиа
?
01.07.23 / 25.11.23
Кубань
Амкал
Свободный агент
20.01.21 / 01.07.23
Волгарь
Кубань
Свободный агент
11.07.18 / 21.01.20
Кубань (ЛФЛ)
Ротор
Свободный агент
04.08.15 / 11.07.18
Кубань-2
Кубань (ЛФЛ)
?
Главные новости
Игрок Ирана назвал самого сильного футболиста сборной России
12:10
Глебов раскрыл секрет, кто является любимчиком Карпина
12:01
Кисляк ответил на вопрос о переходе в «Зенит»
11:50
2
Видео
Назван автор лучшего гола РПЛ в сентябре
11:44
2
Кисляк объяснил, почему не перешел в «Фенербахче»
11:33
2
Бразилец из ЦСКА может получить российский паспорт
11:25
5
«Спартак» принял решение по кандидатам Кахигао на пост главного тренера
11:02
5
Глушенков объяснил, почему не празднует голы за «Зенит»
10:43
5
Черданцев исключил «Динамо» из числа претендентов на чемпионство
10:27
8
«Локомотив» определился с будущим Галактионова
10:15
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: