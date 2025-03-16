Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Владимир Лобкарев - трансферы

БроукБойз
17 сентября 1993 (32)
#52 | Нападающий
174 см | 67 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
16.03.25 / -
Родина Медиа
БроукБойз
?
25.11.23 / 16.03.25
Амкал
Родина Медиа
?
01.07.23 / 25.11.23
Кубань
Амкал
Свободный агент
20.01.21 / 01.07.23
Волгарь
Кубань
Свободный агент
11.07.18 / 21.01.20
Кубань (ЛФЛ)
Ротор
Свободный агент
04.08.15 / 11.07.18
Кубань-2
Кубань (ЛФЛ)
?
Главные новости
Игрок Ирана назвал самого сильного футболиста сборной России
12:10
Глебов раскрыл секрет, кто является любимчиком Карпина
12:01
Кисляк ответил на вопрос о переходе в «Зенит»
11:50
2
ВидеоНазван автор лучшего гола РПЛ в сентябре
11:44
2
Кисляк объяснил, почему не перешел в «Фенербахче»
11:33
2
Бразилец из ЦСКА может получить российский паспорт
11:25
5
«Спартак» принял решение по кандидатам Кахигао на пост главного тренера
11:02
5
Глушенков объяснил, почему не празднует голы за «Зенит»
10:43
5
Черданцев исключил «Динамо» из числа претендентов на чемпионство
10:27
8
«Локомотив» определился с будущим Галактионова
10:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 