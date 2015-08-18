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    Денис Вихров - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Денис
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Вихров
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 марта 1992 (30 лет)
    Рост 187
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сочи 7 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 67' -90' Коломна (Коломна) 0:1 Сочи (Сочи)
    90'
    01.11.2015 66' -90' Сочи (Сочи) 3:2 Спартак К (Кострома)
    05.10.2015 89' -90' Сочи (Сочи) 1:0 Волга (Тверь)
    01.10.2015 1' -55' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 3:1 Сочи (Сочи)
    27.09.2015 Был в запасе Сочи (Сочи) 1:3 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    21.09.2015 Был в запасе Москва (Москва) 2:1 Сочи (Сочи)
    15.09.2015 88' -90' Сочи (Сочи) 2:0 Карелия (Петрозаводск)
    08.09.2015 Был в запасе Псков-747 (Псков) 1:1 Сочи (Сочи)
    25.08.2015 68' -90' ЦРФСО (Смоленск) 1:1 Сочи (Сочи)
    18.08.2015 Был в запасе Сочи (Сочи) 3:0 Коломна (Коломна)
    12.08.2015 1' -55' Спартак К (Кострома) 2:1 Сочи (Сочи)
    04.08.2015 Был в запасе Торпедо Вл (Владимир) 2:0 Сочи (Сочи)
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