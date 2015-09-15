|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|0:1
|Сочи (Сочи)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|3:2
|Спартак К (Кострома)
|27.10.2015
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|2:3
|Торпедо Вл (Владимир)
|17.10.2015
|90' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:0
|Текстильщик (Иваново)
|11.10.2015
|82' -90'
|Домодедово (Москва)
|1:3
|Сочи (Сочи)
|05.10.2015
|87' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:0
|Волга (Тверь)
|01.10.2015
|1' -70'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|3:1
|Сочи (Сочи)
|27.09.2015
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:3
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|21.09.2015
|1' -90'
|Москва (Москва)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|15.09.2015
|1' -65'
|Сочи (Сочи)
|2:0
|Карелия (Петрозаводск)
|08.09.2015
|Был в запасе
|Псков-747 (Псков)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|01.09.2015
|1' -85'
|Сочи (Сочи)
|1:2
|Строгино (Москва)