Исидоро - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Хосе Исидоро
|Фамилия
|Гомес
|Команда
|Нумансия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Педрера
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 августа 1986 (36 лет)
|Имя
|Хосе Исидоро
|Фамилия
|Гомес
|Команда
|Нумансия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Педрера
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 августа 1986 (36 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|11
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.05.2012
|73' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:2
|Барселона (Барселона)
|29.04.2012
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:2
|Атлетико (Мадрид)
|29.01.2012
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Гранада (Гранада)
|22.01.2012
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|59'
|16.01.2012
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|4:2
|Бетис (Севилья)
|08.01.2012
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Спортинг (Хихон)
|18.12.2011
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|10.12.2011
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|65'
|04.12.2011
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|27.11.2011
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:3
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|19.11.2011
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|6'
|05.11.2011
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Малага (Малага)
|89'
|30.10.2011
|1' -90'
|Расинг (Сантандер)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|62'