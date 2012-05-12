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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Барселона
Бетис - Барселона: обзор матча 12 мая 2012
Бетис
12.05.2012, суббота, 23:59
Испания. Примера, 38 тур
2 : 2
Завершен
Барселона
71'
Р. Кастро
74'
Р. Кастро
9'
С. Бускетс
90+2'
С. Кейта
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Барселона
+2
ГОЛ! 2:2!
С. Кейта
Пас отдал
М. Монтойя
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
Замена
А. Иньеста
️️️️
Хави
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
Замена
К. Тельо
️️️️
Педро
ГОЛ! 2:1!
Р. Кастро
Пас отдал
Р. Санта Крус
Замена
Исидоро
️️️️
Х. Чика
ГОЛ! 1:1!
Р. Кастро
Пас отдал
Р. Санта Крус
Замена
Ноно
️️️️
А. Посуэло
Замена
М. Монтойя
️️️️
И. Афеллай
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Д. Монтеро
Вторая желтая
Д. Алвес
Желтая карточка
Д. Алвес
ГОЛ! 0:1!
С. Бускетс
Пас отдал
Хави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Касто
(К)
ВР
23
Начо
ЛЗ
3
Паулао
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
9
Хонатан Перейра
ЛП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ПП
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
17
Ибрагим Афеллай
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Бетис
31
Фабри
ВР
26
Супер
ЦЗ
17
Исидоро
ПЗ
25
Серхио
ЦП
30
Ноно
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Барселона
13
Ойер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Андрес Иньеста
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
4-4-2
13
Касто
23
Начо
3
Паулао
5
Дорадо
2
Чика
9
Перейра
7
Эчебаррия
87
Каньяс
10
Монтеро
24
Кастро
8
Посуэло
4-1-2-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
3
Пике
14
Маскерано
3
Адриано
5
Бускетс
6
Хави
20
Кейта
10
Месси
9
Педро
17
Афеллай
2
Чика
17
Исидоро
17
Исидоро
2
Чика
8
Посуэло
30
Ноно
30
Ноно
8
Посуэло
10
Монтеро
24
Санта Крус
24
Санта Крус
10
Монтеро
17
Афеллай
33
Монтойя
33
Монтойя
17
Афеллай
6
Хави
8
Иньеста
8
Иньеста
6
Хави
9
Педро
37
Тельо
37
Тельо
9
Педро
Остались в запасе
Бетис
Барселона
26
Супер
ЦЗ
25
Серхио
ЦП
31
Фабри
ВР
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
13
Ойер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
26
Супер
ЦЗ
25
Серхио
ЦП
31
Фабри
ВР
19
Хорхе Молина
ЦФ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Бетис - Барселона
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол (HD)" 23:55 (прямая)
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