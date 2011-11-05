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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Малага
Бетис - Малага: обзор матча 05 ноября 2011
Бетис
05.11.2011, суббота, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
0 : 0
Завершен
Малага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Малага
Желтая карточка
Э. Кальвенте
Желтая карточка
Исидоро
Замена
С. Фернандес
️️️️
Х. Саломон Рондон
Замена
Д. Монтеро
️️️️
Р. Кастро
Замена
Х. Матилья
️️️️
А. Посуэло
Замена
И. Камачо
️️️️
Дуда
Желтая карточка
Дуда
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
Иско
Замена
Э. Кальвенте
️️️️
Б. Эчебаррия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Касто
ВР
23
Начо
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
17
Исидоро
ПЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
0
Ириней
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
28
Жереми Тулалан
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Бетис
31
Фабри
ВР
6
Душко Тошич
ЦЗ
24
Эзекиль Кальвенте
ЛП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
11
Момо
ЦП
Малага
23
Рубен
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
4-4-2
13
Касто
23
Начо
29
Устариц
5
Дорадо
17
Исидоро
8
Посуэло
7
Эчебаррия
0
Ириней
87
Каньяс
19
Молина
24
Кастро
4-2-3-1
13
Кабальеро
18
Гамес
2
Демичелис
4
Матейсен
18
Монреаль
28
Тулалан
8
Касорла
17
Хоакин
22
Иско
17
Дуда
23
Рондон
7
Эчебаррия
24
Кальвенте
24
Кальвенте
7
Эчебаррия
24
Кастро
10
Монтеро
10
Монтеро
24
Кастро
8
Посуэло
8
Матилья
8
Матилья
8
Посуэло
17
Дуда
4
Камачо
4
Камачо
17
Дуда
22
Иско
30
Буонанотте
30
Буонанотте
22
Иско
23
Рондон
30
Фернандес
30
Фернандес
23
Рондон
Остались в запасе
Бетис
Малага
31
Фабри
ВР
6
Душко Тошич
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
11
Момо
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
23
Рубен
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
6
Душко Тошич
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
11
Момо
ЦП
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Бетис - Малага
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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