Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Шиме Врсалько
Новости
Шиме Врсалько - новости
Завершил карьеру
10 января 1992 (34)
#24 | Защитник
183 см | 73 кг
Хорватия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Серебряный призер ЧМ-2018 закончил карьеру в 31 год
2023.03.23 09:09
1
Фото
«Олимпиакос» бесплатно подписал экс-защитника «Атлетико» Врсалько
2022.07.02 14:49
Видео
Футболисты «Атлетико» не смогли добраться на тренировку на спорткарах из-за снегопада
2021.01.12 08:53
1
Коронавирус выявлен у Врсалько и Корреа. Они пропустят матч «РБ Лейпциг» – «Атлетико»
2020.08.10 19:40
Врсалько начал заключительную стадию восстановления. Хорват не играл с января
2019.11.14 06:30
1
Врсалько – о травме: «Эта проблема тревожила меня еще на ЧМ-2018»
2018.09.12 09:42
2
Ансальди травмировал колено. Он выбыл на 1,5 месяца
2018.08.30 06:52
Врсалько пропустил больше половины матчей за «Атлетико»
2018.08.03 10:45
Фото
«Интер» представил Врсалько
2018.08.02 01:41
6
Защитник ПСВ заменит Врсалько в «Атлетико»
2018.08.01 00:00
2
Официально: Врсалько перейдет в «Интер» из «Атлетико»
2018.07.31 23:34
3
Sky Italia: «Интер» и «Атлетико» согласовали трансфер Врсалько
2018.07.30 23:50
Симоне хочет, чтобы Врсалько остался в «Атлетико». Игрок близок к переходу в «Интер»
2018.07.30 00:01
2
Врсалько близок к переходу в «Интер». На следующей неделе игрок пройдет медосмотр
2018.07.27 00:49
3
Перишич, Субашич, Врсалько пропустили пятничную тренировку сборной Хорватии
2018.07.13 23:30
1
«Интер» ведет переговоры с «Атлетико» о покупке Врсалько
2018.07.09 11:43
1
Врсалько: «Россия не случайно играет в четвертьфинале, это хорошая команда»
2018.07.06 07:14
2
Врсалько: «После наших голов болельщики Аргентины были все тише и тише»
2018.06.22 06:16
1
«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Атлетико» за Врсалько 40 миллионов
2018.05.20 14:56
1
Враслько вошел в трансферные планы «МЮ»
2018.05.17 10:04
4
Лига Европы. «Арсенал» в большинстве упустил победу над «Атлетико», «Марсель» обыграл «Зальцбург»
2018.04.26 23:56
24
Врсалько и Симеоне были удалены к 13-й минуте матча с «Арсеналом»
2018.04.26 22:55
9
Врсалько продлил контракт с «Атлетико». «Наполи» предлагал 20 миллионов
2018.02.05 21:28
«Атлетико» отказался продавать Врсалько «Наполи»
2018.01.03 13:48
1
«Атлетико» не отпустил Врсалько в «Наполи» за 20 миллионов
2017.12.16 07:12
Врсалько может перейти в «Ливерпуль»
2017.12.14 12:19
Симеоне против продажи Врсалько
2017.12.10 09:59
«Атлетико» зимой может продать четверых игроков
2017.12.06 20:40
«Ювентус» и «Рома» включились в борьбу за Врсалько
2017.12.04 11:04
1
Менье может перейти из «ПСЖ» в «Атлетико»
2017.11.29 13:06
1
2
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
4
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+